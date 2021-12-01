Витамин D поможет против метаболического синдрома

Исследование показывает, что приём витамина D уменьшает вероятность метаболического синдрома. Этот вывод сделали учёные из Ирана.Общенациональное педиатрическое исследование иранских ученых показало, что витамин D связан с повышенной распространенностью метаболического синдрома. А он обычно предшествует неинфекционным заболеваниям во взрослом возрасте. Исследователи выявили обратную связь между витамином D в плазме и распространенностью метаболического синдрома. Низкие показатели витамина в плазме были связаны с рядом компонентов данного синдрома.А вот высокий уровень сахара в крови натощак, низкий уровень «плохого» холестерина (липопротеинов низкой плотности), высокий показатель триглицеридов и абдоминальное ожирение были более распространены в группе с дефицитом витаминов. Следовательно, дети и подростки с дефицитом витамина D имеют повышенную вероятность развития метаболического синдрома. Правда, доказательств, подтверждающих причинно-следственную связь, ещё недостаточно.Метаболический синдром - это клиническое состояние с факторами риска, включая дислипидемию, повышенное артериальное давление, ожирение и нарушение регулирования сахара в крови. Дефицит витамина D увеличивает риск неинфекционных заболеваний, связанных с метаболическими компонентами, как показало нынешнее исследование. А нехватка этого витамина чаще встречается у людей молодых, когда и начинаются некоторые неинфекционные заболевания.