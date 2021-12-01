Как восстановить вес после Covid-19: совет диетолога

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Диетолог Альбина Комиссарова назвала принципы питания после выздоровления от covid-19.Прежде всего, врач рекомендует рассчитать индекс массы тела. Этот показатель поможет понять, насколько критично заболевание повлияло на вес, а также определиться с дальнейшим составлением рациона.Первое время после выздоровления эксперт посоветовала отдавать предпочтение частым, но небольшим по объему приемам пищи. При этом меню обязательно следует включить пищу с обильным содержанием белка, как растительного, так и животного: фасоль, чечевица, мясо, рыба, сыр и яйца.Также важно употреблять достаточное количество жидкости. Она может быть представлена в виде воды, смузи, молочных и кисломолочных коктейлей.Кроме того, для набора веса, специалист посоветовала добавлять в блюда ореховое масло, сметану, йогурт, тертый сыр и сухое молоко.