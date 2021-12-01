Отек, боль, судороги: главные признаки надвигающегося тромбоза

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В эпоху коронавируса проблема тромбоза стала особенно острой. По каким признакам можно понять, что в организме формируется тромб.По словам медиков, тромбозы стали одним из самых частых последствий коронавируса. Это осложнение может привести к инсультам и инфарктам - уже после выздоровления.Как понять, что у вас могут быть тромбы?Отек. Он возникает в месте закупорки сосуда, например, на руке или ноге. Характерный признак - «раздувает» одну конечность.Внезапные боли, например, в икроножной мышце. Обычно так проявляется тромбоз глубоких вен.Судороги. Они говорят о нарушении кровообращения, которые происходят из-за закупорки сосуда.Изменения цвета кожи. Кожа краснеет, синеет или резко бледнеет, становится глянцевой.Изменение температуры кожи. Кожа становится горячей и чешется.Признаки надвигающегося тромбоза головного мозгаСильно болит головаНарушается симметрия лица (носогубная складка увеличивается с одной стороны)Путается речьУхудшается зрениеНемеют конечностиТромбами называются сгустки свернувшейся крови - нормальный процесс, он не дает нам умереть от потери крови: кровь просто вытечет из раны.Иногда тромбы возникают внутри вен. Когда сгусток отрывается и попадает в кровоток, он может закупорить сосуды в сердце, мозге или легких. Так возникают инсульт, тромбоэмболия лёгочной артерии и другие опасные состояния.Почему возникает тромбОсновная причина — застой крови, возникающий из-за травмы или сидячего образа жизни. Застой может быть вызван сердечной недостаточностью. Еще один фактор риска — рак: растущая опухоль пережимает сосуды, или в них прорастают метастазы.Профилактика тромбоввести ЗОЖналадить питьевой режимбольше ходитьиспользовать компрессионный трикотаж, если вам долго придется сидеть (в самолете или поезде)Как почувствовать тромбЕсли он образовался в сердце, главный сигнал - сильная боль в груди. Это чревато инфарктом. Когда тромб образуется в ноге, она холодеет, появляются резкие боли, как от удара током. В месте, где образовался сгусток, может возникнуть отек. По словам врачей, признаки тромбоза всегда яркие, но разные, так как сосудов много, и они кровоснабжают разные органы.Тромб и коронавирусРиск тромбозов сохраняется в течение месяца после выписки пациента. Особенно если он в группе риска: варикозная болезнь, тромбофлебиты, мерцательная аритмия, геморрой.Как узнать есть ли у меня тромбы?Главными методами диагностики тромбоза являются:Тест на D-димер (анализ крови)УЗДС (ультразвуковое дуплексное сканирование)Флебография (рентгенконтрастное изучение венозной системы)Как убрать тромбИх лечат с помощью разжижающих кровь препаратов (антикоагулянтов). В случае тяжелого тромбоза может понадобиться тромболитическая терапия. Большая ошибка - заниматься самолечением. Если бесконтрольно принимать антикоагулянты, то может возникнуть внутреннее кровотечение.