Отек, боль, судороги: главные признаки надвигающегося тромбоза
По словам медиков, тромбозы стали одним из самых частых последствий коронавируса. Это осложнение может привести к инсультам и инфарктам - уже после выздоровления.
Как понять, что у вас могут быть тромбы?
Отек. Он возникает в месте закупорки сосуда, например, на руке или ноге. Характерный признак - «раздувает» одну конечность.
Внезапные боли, например, в икроножной мышце. Обычно так проявляется тромбоз глубоких вен.
Судороги. Они говорят о нарушении кровообращения, которые происходят из-за закупорки сосуда.
Изменения цвета кожи. Кожа краснеет, синеет или резко бледнеет, становится глянцевой.
Изменение температуры кожи. Кожа становится горячей и чешется.
Признаки надвигающегося тромбоза головного мозга
Сильно болит голова
Нарушается симметрия лица (носогубная складка увеличивается с одной стороны)
Путается речь
Ухудшается зрение
Немеют конечности
Тромбами называются сгустки свернувшейся крови - нормальный процесс, он не дает нам умереть от потери крови: кровь просто вытечет из раны.
Иногда тромбы возникают внутри вен. Когда сгусток отрывается и попадает в кровоток, он может закупорить сосуды в сердце, мозге или легких. Так возникают инсульт, тромбоэмболия лёгочной артерии и другие опасные состояния.
Почему возникает тромб
Основная причина — застой крови, возникающий из-за травмы или сидячего образа жизни. Застой может быть вызван сердечной недостаточностью. Еще один фактор риска — рак: растущая опухоль пережимает сосуды, или в них прорастают метастазы.
Профилактика тромбов
вести ЗОЖ
наладить питьевой режим
больше ходить
использовать компрессионный трикотаж, если вам долго придется сидеть (в самолете или поезде)
Как почувствовать тромб
Если он образовался в сердце, главный сигнал - сильная боль в груди. Это чревато инфарктом. Когда тромб образуется в ноге, она холодеет, появляются резкие боли, как от удара током. В месте, где образовался сгусток, может возникнуть отек. По словам врачей, признаки тромбоза всегда яркие, но разные, так как сосудов много, и они кровоснабжают разные органы.
Тромб и коронавирус
Риск тромбозов сохраняется в течение месяца после выписки пациента. Особенно если он в группе риска: варикозная болезнь, тромбофлебиты, мерцательная аритмия, геморрой.
Как узнать есть ли у меня тромбы?
Главными методами диагностики тромбоза являются:
Тест на D-димер (анализ крови)
УЗДС (ультразвуковое дуплексное сканирование)
Флебография (рентгенконтрастное изучение венозной системы)
Как убрать тромб
Их лечат с помощью разжижающих кровь препаратов (антикоагулянтов). В случае тяжелого тромбоза может понадобиться тромболитическая терапия. Большая ошибка - заниматься самолечением. Если бесконтрольно принимать антикоагулянты, то может возникнуть внутреннее кровотечение.
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