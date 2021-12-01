Ученые сомневаются в способности омикрон-штамма вызвать новую пандемию

По мнению профессора Эндрю Полларда, новый штамм коронавируса «Омикрон» вряд ли превзойдет «Дельту» по масштабности заражения и тяжести последствий.Участвовавший в разработке антиковидной вакцины AstraZeneca британский ученый инфекционист Эндрю Поллард высказал в комментарии радиостанции BBC свои сомнения по поводу способности омикрон-штамма вызвать новую пандемию. Профессор Поллард полагает, что общемировая волна коронавируса из-за нового штамма, подобная той, которая произошла из-за появления «Дельты», вряд ли возможна, поскольку многие люди вакцинированы.«Крайне маловероятно, что среди привитого населения начнется пандемия тех масштабов, которые наблюдали в прошлом году», - заметил ученый.Поллард сомневается, что омикрон-штамм вытеснит доминирующую сегодня «Дельту». Ученый пояснил, что мутации, присущие «Омикрону», произошли в тех участках шиповидного белка, которые уже подвергались изменениям у штаммов коронавируса. После появления дельта-штамма, который сегодня на слуху, были обнаружены альфа-штамм, бета-штамм, гамма-штамм. Но эти конкуренты «Дельты», несмотря на свою кажущуюся изначально опасность из-за имеющихся у них мутаций, так и не смогли спровоцировать заболеваемость на уровне пандемии.В то же время, добавил ученый, более уверенно говорить о возможностях нового омикрон-штамма можно будет спустя несколько недель. К этому времени станет понятно, насколько эффективную защиту от заражения им, а также тяжелых форм болезни и смерти могут обеспечивать имеющиеся в распоряжении человечества прививки.