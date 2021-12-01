ВОЗ предупреждает переболевших о риске повторного заражения омикрон-штаммом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что ранее болевшие коронавирусом люди могут легче заражаться повторно при столкновении с омикрон-штаммом.Омикрон-штамм коронавируса является совершенно новым, но ВОЗ предупреждает, что этот вариант вируса обладает «высокой способностью к передаче». Также исследователям необходимо выяснить, насколько вирулентным является «Омикрон», то есть насколько тяжелым или смертоносным может быть его течение. Ученые не исключают, что новый штамм может быть более мягким, чем вариант «Дельта».Кроме того, потребуется некоторое время, чтобы выяснить, могут ли существующие вакцины защищать от омикрон-штамма.«Пока не ясно, вызывает ли омикрон-штамм более тяжелое заболевание по сравнению с инфекциями других вариантов вируса, включая «Дельту». Предварительные данные свидетельствуют, что в Южной Африке растет число госпитализаций, но это может быть связано с увеличением общего числа инфицированных людей, а не с инфекцией, вызванной омикрон-вариантом», - констатирует ВОЗ.Организация отмечает, что в настоящее время нет информации, позволяющей предположить, что симптомы инфекции «Омикрон» отличаются от симптомов других штаммов.Симптомы. Исследователи обращают внимание на семь ключевых признаков – эточиханиеголовная больнасморкпотеря обонянияболь в горлекашельлихорадка.Всем, кто испытывает такие симптомы, врачи рекомендуют самоизолироваться и пройти тест на выявление коронавируса.