Употребление зелени способствует тромбозу после ковид-инфекции

Укроп или петрушка могут неожиданным образом навредить пациентам после перенесенного COVID-19.В интервью врача диетолога Татьяны Залетовой прзвучало предостережение о том, что употребление зелени может влиять на подверженность переболевших ковидом людей тромбозу.Процесс образования тромбов является одним из опасных осложнений ковид-инфекции, и нередко перенесшим его пациентам назначаются препараты антикоагулянты, разжижающие кровь. Татьяна Залетова сообщила, что полезная во многих отношениях зелень относится к продуктам, мешающих действию данных лекарств.Врач объяснила:«Зелень содержит много витамина K, что может частично подавлять работу некоторых антикоагулянтов на основе активного вещества варфарина».Медик добавила, что люди, не принимающие специальных препаратов, но подверженные риску тромбообразования, также не должны есть много зелени.