В каких случаях вредна морковь: объясняет врач

Если у человека не слишком здорова печень или поджелудочная железа, морковка ему может вредить.В комментарии врача Светланы Перес де Монтес Ратхерик прозвучало мнение о том, что«при некоторых болезнях данный продукт следует употреблять с осторожностью».Объясняя, в каких случаях бывает вредна морковь, эксперт заметила, что корнеплод содержит в большом количестве грубую клетчатку, и ее переваривание требует очень крепкой и здоровой пищеварительной системы, в противном случае возможны проблемы, боли. Слизистая желудка может плохо реагировать на свежий морковный сок. Если же у человека имеется язва, морковь может навредить ему, даже будучи приготовленной, – при таком диагнозе овощ полностью исключается из рациона.Слабая, нездоровая печень или поджелудочная железа тоже «боятся» моркови:«поджелудочной и печени трудно переработать витамин А, содержащийся в корнеплоде в большом количестве в форме бета-каротина».При имеющихся патологиях данных органов есть морковку нужно с осторожностью.Также врач перечислила другие заболевания, способствующие нежелательным реакциям организма на морковь.острый панкреатит,колит,сахарный диабет (в его случае может вредить вареная морковь, поднимающая сахар).