В каких случаях вредна морковь: объясняет врач
В комментарии врача Светланы Перес де Монтес Ратхерик прозвучало мнение о том, что
«при некоторых болезнях данный продукт следует употреблять с осторожностью».
Объясняя, в каких случаях бывает вредна морковь, эксперт заметила, что корнеплод содержит в большом количестве грубую клетчатку, и ее переваривание требует очень крепкой и здоровой пищеварительной системы, в противном случае возможны проблемы, боли. Слизистая желудка может плохо реагировать на свежий морковный сок. Если же у человека имеется язва, морковь может навредить ему, даже будучи приготовленной, – при таком диагнозе овощ полностью исключается из рациона.
Слабая, нездоровая печень или поджелудочная железа тоже «боятся» моркови:
«поджелудочной и печени трудно переработать витамин А, содержащийся в корнеплоде в большом количестве в форме бета-каротина».
При имеющихся патологиях данных органов есть морковку нужно с осторожностью.
Также врач перечислила другие заболевания, способствующие нежелательным реакциям организма на морковь.
острый панкреатит,
колит,
сахарный диабет (в его случае может вредить вареная морковь, поднимающая сахар).
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