Что помогает снизить холестерин без лекарств: объясняет кардиолог

Для снижения уровня холестерина следует минимизировать количество употребляемых в пищу насыщенных жиров.Повышенный холестерин связан с проблемой накопления липопротеинов низкой плотности, откладывающихся наслоениями на внутренних стенках артерий. Такой ЛПНП-холестерин называют «плохим»: именно его увеличение грозит человеку сосудистой закупоркой, инфарктом и инсультом.Американский врач-кардиолог Лесли Чо объяснила в интервью, что помогает снизить «плохой» холестерин без лекарств. Медик предложила внести в свой образ жизни несколько изменений.Употреблять правильный жир. Насыщенным жирам (животные продукты, кокосовое и пальмовое масла) следует предпочитать ненасыщенные (мононенасыщенные, полиненасыщенные). Источники правильных жирных кислот – это нерафинированные растительные масла, морская рыба, авокадо, орехи, соевые бобы.Употреблять клетчатку. Ее ежесуточное количество должно составлять 25-35 граммов. Клетчатка (пищевые волокна) замедляет всасывание холестерина в кишечнике, и он выводится неусвоенным. Продукты с клетчаткой – бобовые культуры, цельный овес и другое недробленое зерно, свежие овощи, фрукты (лучше не сладкие).Употреблять семена льна. Кардиолог объясняет, что льняное семя обеспечивает организм полиненасыщенными омега-3 жирными кислотами, белком, антиоксидантами. По словам Лесли Чо, в день нужно съедать примерно три столовые ложки семян льна.