«Танец живота»: упражнения для мышц брюшного пресса и малого таза

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Танец живота - это не только потрясающий восточный танец, но и отличная гимнастика от болей в спине и от лишних килограммов!Гимнастика калланетика - это статических упражнения, которые разработала Каллан Пинкни. Гимнастика подходит для женщин всех возрастов и любого уровня подготовки. "Танец живота" — очень эффективное упражнение из калланетики. Эти три простые упражнения избавят вас от многих проблем.Укрепляем мышцы брюшного пресса и малого тазаДля начала разогрейте мышцы живота и спины.1. Встаньте на колени, пятками касаясь ягодиц, и вытяните руки над головой так, чтобы почувствовать себя как будто выше на 5 см. Потом приподнимите туловище над пятками. Снова потянитесь вверх. Передвиньте бедра вправо как можно дальше. Голову и плечи держите высоко. Плавно как бы нарисуйте тазом своеобразный круг. Потом потянитесь как можно дальше влево.Двигайтесь поочередно то влево, то вправо по 50 раз. Пятками старайтесь не касаться ягодиц, только при таком условии упражнение считается успешно выполненным.2. Исходное положение - стоя на коленях. Стопы сведите вместе, руки поднимите высоко вверх, насколько это возможно. Затем как можно выше потянитесь вверх и начинайте опускаться на пятки. В тот момент, когда почувствуете, что через миг коснетесь пяток, замрите и напрягите ягодицы.В таком положении постарайтесь продержаться, досчитав до 50. Потом опуститесь в исходное положение, выполните не менее 50 раз.3. Это упражнение напоминает предыдущее. Только в тот момент, когда возвращаетесь в исходное положение на пятки, сильно напрягите ягодицы и вытолкните таз вперед.Продержитесь немного в этой позе (но не долго). Затем при помощи внутренних мышц бедер и таза плавно переведите тело в исходное положение на колени.Выполните 100 раз.