Названы способы увеличить пользу овсянки

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Диетолог Светлана Фус рассказала, что добавить в овсянку для увеличения ее пользы.Овсяная каша является одним из наиболее популярных завтраков в мире. Для того, чтобы разнообразить рацион, а также увеличить пользу этого блюда, диетолог предложила добавлять в него несколько продуктов.Так, одним из «усилителей» может выступать тыква. Это сочетание особенно полезно при заболеваниях зрения, пищеварительной и сердечно-сосудистой систем.«Можно с вечера залить кашу натуральным йогуртом или кефиром, а утром положить орехи и сухофрукты. ??Такой перекус можно взять с собой на работу, он будет сытным, а йогурт или кефир помогут лучше переваривать овсянку», — рекомендует эксперт.Однако, она обозначила, что орехи и сухофрукты следует добавлять в умеренном количестве, так как эти продукты отличаются высокой калорийность.Кроме того, кашу можно сочетать со свежими фруктами, ягодами, а также корицей.