Названы способы увеличить пользу овсянки
Овсяная каша является одним из наиболее популярных завтраков в мире. Для того, чтобы разнообразить рацион, а также увеличить пользу этого блюда, диетолог предложила добавлять в него несколько продуктов.
Так, одним из «усилителей» может выступать тыква. Это сочетание особенно полезно при заболеваниях зрения, пищеварительной и сердечно-сосудистой систем.
«Можно с вечера залить кашу натуральным йогуртом или кефиром, а утром положить орехи и сухофрукты. ??Такой перекус можно взять с собой на работу, он будет сытным, а йогурт или кефир помогут лучше переваривать овсянку», — рекомендует эксперт.
Однако, она обозначила, что орехи и сухофрукты следует добавлять в умеренном количестве, так как эти продукты отличаются высокой калорийность.
Кроме того, кашу можно сочетать со свежими фруктами, ягодами, а также корицей.
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