Фитнес-тренер дал советы тем, кто впервые идет в спортзал

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Что нужно делать каждому новичку для ускорения тренировок и физического развития.Допустим, ты решил с нового года начать новую жизнь. И, конечно, одно из самых популярных обещаний: работа над собственным телом. Здесь начинается и спонтанная покупка абонементов, и поиск удобной одежды. Но, как говорят тренеры, это не самое важное.Фитнес-тренер Иван Иванов из Болгарии рассказал, что нужно делать каждому новичку для ускорения тренировок и физического развития. Возьми на вооружение его советы, чтобы добиться желаемого результата.1. Тренируй свое тело, как единое целоеОн призывает каждого стремиться тренировать целое тело. Если же это невозможно сделать, то следует браться хотя бы за комбинации групп мышц, которые тренируются одновременно.Чем больше групп мышц ты тренируешь вместе, тем больше мышц ты стимулируешь, тем больше калорий сжигаешь, тем больше питательных веществ можешь усвоить – тем быстрее ты сможешь расти,– говорит он.2. Работай над мобильностьюТренер рекомендует работать над своей мобильностью хотя бы 1 – 2 раза в неделю. Это, как он уверяет, ему пришлось выучить по собственному горькому опыту.Подвижность обязательна, чтобы оптимизировать твое восстановление и улучшить мышечный баланс, что само по себе ведет к лучшей и стабильной производительности – ключу к твоему росту и прогрессу,– подчеркивает тренер.А еще мобильность поможет тебе не только улучшить диапазон движений, но значительно снизить риск травм. Это значит, что у тебя больше шансов не останавливаться над своим прогрессом.3. Предпочитай форму, а не нагрузкуПоднятие тяжелого «железа» путем потери формы и качества исполнения может стоить дорого.Мышцы растут благодаря стимулу, исходящему от правильной формы, выполнения и способности привлекать необходимые мышцы,– подчеркивает Иванов.Слишком раннее выполнение упражнений для тяжеловесов часто приводит к плохой форме и мышечному раздражению, уменьшению диапазона движений и высокому риску травм. Ничего из этого не принесет пользы, если ты стремишься к быстрому прогрессу.Возьми на вооружение советы от фитнес-тренера. С их помощью можно будет не только ускорить достижение желаемых результатов, но и непрерывно работать над собой.