Названы продукты, от которых лучше отказаться

Ежедневно человек употребляет продукты, которые могут нанести вред здоровью. Эксперты назвали продукты, исключение из рациона которых, поможет сохранить здоровье организма.1) Белый и очищенный рис. Одна из наиболее популярных круп, которая входит в состав огромного разнообразия блюд. Частое употребление риса может способствовать повышению уровня глюкозы, чрезмерному набору массы тела. Также употребление риса в больших количествах может привести к сахарному диабету второго типа. Специалисты рекомендуют заменить белый рис на бурый.2) Пшеничная мука. Хлебобулочные изделия способствуют развитию ожирения, запоров, сахарного диабета и задерживают воду в организме. Специалисты рекомендуют перейти на цельнозерновую муку.3) Белый сахар. Недаром его называют "белая смерть". Он содержит в себе очень большое количество калорий и никаких полезных веществ. Также он имеет способность замедлять метаболизм. Рекомендуется заменить его на натуральные подсластители.4) Поваренная соль. Она используется абсолютно во всех блюдах и чрезмерное ее употребление может привести к увеличению сосудистого давления. Также соль задерживает жидкость в организме и может привести к развитию воспалительных процессов.5) Растительные масла. Пальмовое и соевое масло являются одними из наиболее вредных продуктов. В них содержится колоссальное количество калорий, насыщенных жиров. Эти продукты повышают уровень холестерина в организме. Рекомендуется заменить их на более лёгкие по жирам, например, на оливковое масло.