Откуда берётся аллергия на холод и как с ней бороться

От крапивницы зимой не застрахован никто.Аллергия на холод - это раздражение кожи, которое возникает у некоторых людей под воздействием низкой температуры. Например, при контакте с морозным воздухом, холодной водой или снегом.Раздражение выглядит как ожог крапивой: на коже появляются покрасневшие зудящие волдыри. Поэтому аллергию на холод также называют холодовой крапивницей.Почему появляется аллергия на холодУчёные в этом вопросе пока не разобрались. Известно лишь, что у некоторых людей клетки кожи имеют повышенную чувствительность к низким температурам. Возможно, это генетический фактор или следствие каких-то изменений в организме, которые наступают из-за вирусных инфекций либо других заболеваний.Клетки с повышенной чувствительностью заставляют организм реагировать на холод как на аллерген, вызывая выброс в кровоток различных химических веществ. В том числе гистаминов, которые отвечают за развитие аллергических реакций. В частности, гистамины повышают проницаемость стенок капилляров, и жидкость из них начинает поступать в поражённые аллергеном ткани — например, к конкретному участку кожи. Так возникают отёк, покраснение и зуд — та самая крапивница.У кого появляется аллергия на холодНаблюдения показывают, что повышенный риск столкнуться с ней имеют:дети, подростки, молодые люди;люди с хроническими заболеваниями, например гепатитом;люди с семейной историей аллергии на холод.Впрочем, аллергическая реакция на холод однажды может возникнуть у каждого.Как понять, что это аллергия на холодВот её признаки.Крапивница. Зудящие красные пятна появляются на морозе, во время плавания в холодной воде, при сильном ветре или даже работающем кондиционере.Зуд и покраснения кожи, возникшие после согревания. При возвращении в тепло могут гореть щёки, а кожа на пальцах и лице — краснеть и отекать.Опухание пальцев после контакта с холодными предметами. Например, снежком.Отёк губ и языка после употребления холодных напитков или мороженого. Такие реакции встречаются редко — возможно, потому, что капилляры в тканях рта слабее реагируют на гистамины.Когда надо вызывать скоруюВ очень редких случаях аллергия на холод способна вызвать смертельно опасную анафилактическую реакцию. Нужно набирать 103 или 112, если:крапивница покрывает значительную часть тела или быстро увеличивается в размерах;отекают язык и губы, а дышать стало сложнее.Как лечить аллергию на холодЛечение необязательно: обычно крапивница проходит сама в течение 1–2 часов после возвращения с мороза. Кроме того, аллергия на холод не длится всю жизнь. Обычно от неё избавляются за несколько недель или месяцев. Примерно у половины людей патология проходит в течение пяти лет и больше никогда не возвращается.Обратиться к терапевту стоит, чтобы разобраться, не возникает ли аллергия на холод из-за каких-то хронических заболеваний. Скорее всего, врач лишь посоветует избегать ситуаций, которые вызывают аллергическую реакцию. Например, не выходить на улицу в мороз или не плавать в холодной воде.Если ограничить контакт с холодом невозможно (например, при жизни в регионе с холодным климатом), медик назначит лекарства. Чаще всего достаточно антигистаминных препаратов — их нужно принимать перед выходом на улицу. Иногда могут потребоваться и более мощные рецептурные средства, например на основе моноклональных антител.В редких случаях холодовая крапивница окажется связана с каким-то хроническим заболеванием, тогда надо будет вылечить его.Как предотвратить аллергию на холодПолностью застраховаться от неё нельзя, но можно уменьшить воздействие низких температур на кожу.Стараться не выходить на улицу в мороз и не плавать в холодной воде.В холодные дни носить перчатки, шапку и высокий шарф, в котором можно спрятать лицо.Тепло одеваться.Мазать открытые участки тела жирным кремом или специальным аптечным вариантом, который защищает от холода (это будет обозначено в названии).