Доктор Михаил Кутушов назвал признаки, предвещающие развитие сахарного диабета

Число больных сахарным диабетом продолжает вызывать опасения. Между тем, зная предвестники этого заболевания, можно значительно сократить вызываемые им последствия. Как рассказал доктор Михаил Кутушов, слова которого приводит сетевое издание «Актуальные Новости», инсулинорезистентность может спровоцировать ухудшение состояние здоровья.Инсулинорезистентность является патологическим состоянием и ее игнорирование может привести к таким серьезным последствиям, как слепота и развитию диабета второго типа. Это состояние характеризуется снижением чувствительности тканей к инсулину, что имеет прямое отношение к преддиабету. То есть показатели сахара в крови имеют значение выше нормы, но не настолько, что диагностируется диабет. Важно понимать, что инсулинорезистентность как таковая поддается лечению, поэтому столь важно своевременно предпринимать соответствующие меры.Из основных симптомов, характерных для инсулинорезистентности, специалист отметил такие, как: потемнение кожи на локтях, появление вокруг шеи пигментных пятен, увеличение веса, появление на коже папиллом и черного акантоза – похожих на бородавки небольших наростов. Кроме того, человек может постоянно испытывать сильную жажду и иметь повышенный аппетит.Привести к инсулинорезистентности может недостаток физической активности, малое поступление витаминов, излишне частый прием пищи, злоупотребление лекарственными средствами и, конечно же, повышенное потребление сахара в разных видах.