Как наркотики: врач назвал 5 способов «слезть» с сосудосуживающих

Люди годами используют сосудосуживающие капли и даже не подозревают о серьезных последствиях. Вместе с отоларингологом Германом Голубовским из клиники доктора Загера разбираемся, почему человек подсаживается на сосудосуживающие препараты и как избавиться от этой зависимости.Это похоже на замкнутый круг — почему возникает привычкаПечально, но факт — люди годами сидят на сосудосуживающих препаратах. Проснулись, брызнули что-то в нос и побежали дальше жить и работать. До определенного момента они даже не считают это проблемой. Но проходит время, и до человека начинает доходить: что-то идет не так.Когда ко мне приходит пациент с жалобами на непроходящий насморк, я первым делом узнаю: пользуется ли он сосудосуживающими препаратами и если да, то как долго. И уже примерно представляю, о чем дальше пойдет речь: человек искренне считает, что он чем-то болеет, а капли или спреи якобы помогают ему с этой болезнью справиться. Только вот, к сожалению, когда действие этих препаратов заканчивается, заложенность носа возвращается.Тут механизм следующий — сосудосуживающие препараты заставляют сжиматься мышечную оболочку мелких сосудов, которыми богата слизистая полости носа. Сосуды сжимаются, слизистая подтягивается, носовое дыхание облегчается. Но мышцы не могут без отдыха: через какое-то время они расслабляются, сосуды расширяются, а слизистая увеличивается в объеме. И воздух вновь перестает проходить через нос.Чтобы восстановить дыхание, нам приходится снова и снова доставать спрей. Перерыв между «пшиками» становится все короче, дозировки тоже растут, в конце концов нос перестает работать нормально, а препараты перестают помогать.Вот вам было плохо, потом стало хорошо, а потом снова плохо. И это «плохо» происходит из-за того, что несколько часов назад вы брызнули в нос сосудосуживающий препарат. Это похоже на замкнутый круг: человек понимает, что капли не выход, но снова и снова обманывает себя. Зависимость от сосудосуживающих гораздо тяжелее любого, даже самого сильного, насморка.В результате подобного «лечения» у пациента развивается стойкое патологическое состояние, которое обычно называют вазомоторным ринитом. Отечность в области нижних носовых раковин никак не проходит, доза сосудосуживающих увеличивается, а интервалы между закапываниями сокращаются. Нарушается аэродинамика носа, а это, в свою очередь, может привести к нарушению вентиляции слуховых труб, что часто провоцирует снижение слуха и тубоотит.Смотрите на этикетку — многие капли отличаются лишь упаковкойОбщение с пациентами с вазомоторным ринитом в этом плане очень похоже на общение с наркоманами. Человек уверен, что никакой зависимости нет, он же регулярно меняет препараты — сначала одним пользуется, потом другим, затем третьим. Действительно, в инструкции обычно написано, что капать или орошать нос можно не более семи дней. Формально человек все сделал верно — поменял препарат.Но я вам открою маленький секрет: когда вы покупаете сосудосуживающее или любое другое лекарство, обращайте внимание на действующее вещество. Потому что — сюрприз — многие препараты отличаются лишь упаковкой.Большинство сосудосуживающих, или назальных деконгестантов, в качестве основного действующего вещества содержат ксилометазолин, фенилэфрин, нафазолин или оксиметазолин. Вы заходите в аптеку и видите перед собой целый стеллаж капель и спреев, но по факту во всех этих коробочках будет только четыре действующих вещества. Поэтому когда вы меняете, например, «Риностоп» на «Тизин», то по сути вы остаетесь на том же самом препарате.Как сосудосуживающие влияют на организм: от кашля до проблем с сердцемУвлечение сосудосуживающими каплями не только вызывает зависимость, но и в целом не слишком полезно для здоровья. Основная проблема в их системном действии: когда сосудосуживающий эффект распространяется не только на «нужные» сосуды, но и на многие другие.Это могут быть сосуды задней стенки глотки — и тогда пациенты жалуются на сухость и першение в горле. Это могут быть сосуды головного мозга — и тогда капли влияют на мозговой кровоток, а человека беспокоят головные боли, снижение памяти и внимания. Спазм сосудов может вызвать повышение артериального давления и учащенное сердцебиение. А использование сосудосуживающих во время беременности может привести к спазму сосудов плаценты и повышенному тонусу матки.Я уже не говорю об отравлении детей препаратами, содержащими нафазолин в качестве действующего вещества. У нас эти препараты разрешены для детей, старше двух лет, а в других странах эти лекарства или сняты с производства, или запрещены для детей.Зачем нам вообще нужны эти каплиПобочные эффекты, о которых я рассказываю, в основном проявляются при длительном приеме и несоблюдении дозировки. А так, сосудосуживающие препараты — это ни разу не зло. Иногда они необходимы, просто люди не всегда внимательно читают инструкцию.Вот человек заболел сезонным ОРВИ и у него заложило нос. Можно ли ему использовать сосудосуживающие капли? Можно, только не для того, чтобы дышать носом даже во время лютого насморка, а чтобы не было застоя слизи в пазухах носа. Почему застой — это плохо? Потому что копится слизь, присоединяется микробное воспаление, начинаются гнойные сопли и насморк затягивается. Это в лучшем случае.Есть такое выражение: «Если насморк лечить, то он длится семь дней, а если не лечить, то неделю». К сожалению, оно не соответствует действительности. Я прошу своих пациентов во время острого насморка обязательно пользоваться сосудосуживающими. Это не только улучшит общее состояние организма, но и станет профилактикой отитов и гайморита. Важно, чтобы был отток слизи, чтобы сопли выделялись и были прозрачными. Если действительно хорошо лечить насморк, то он длится как раз неделю.Как слезть с сосудосуживающихВовремя остановитесьВы почувствуете момент, может быть через 3 дня, а может быть через 7, когда лечение сосудосуживающими начнет переходить в зависимость. Вот вы брызнули лекарство — и жизнь стала прекрасной, нос дышит, голова не болит. А через несколько часов — нос заложило, хочется прилечь, все плохо. И кажется, что нужно снова «пшикнуть» и все наладится.Соберите волю в кулак, потерпите пару-тройку дней, вам обязательно станет легче. Если зависимость уже сформировалась, то сроки восстановления нормального носового дыхания увеличатся — обычно на это требуется около двух недель.Больше двигайтесьПроснулись, а нос не дышит. Не ищите сразу на прикроватной тумбочке лекарство. Встаньте, сделайте зарядку, примите контрастный душ, выпейте горячий чай или кофе — кровь отольет от носа и дышать станет легче. Вечерняя пробежка в парке, активная прогулка с детьми или собакой не только отвлекут от мыслей о болезни, но и облегчат состояние.Чередуйте сосудосуживающие и спреи с морской водойЕсли зависимости избежать не удалось, старайтесь потихоньку снижать дозировку и увеличивать интервал приема сосудосуживающих. Можно перейти на детские спреи, так как в них гораздо ниже концентрация активного вещества. Чередуйте сосудосуживающие и спреи с морской водой — они безопасны и эффективны.Следите за микроклиматом в квартиреСледите за влажностью в помещении и при при необходимости пользуйтесь увлажнителями. Идеальная здоровая влажность — 45-50%. Поднимите изголовье кровати, такое положение улучшит качество сна.Закапывайте лекарство только в одну ноздрюЕсли вам тяжело дается отвыкание, а руки сами тянутся к заветному флакончику, можно поступать следующим образом: закапывать лекарство только в одну ноздрю, тогда вторая слизистая будет как бы «отдыхать».Победить зависимость от сосудосуживающих препаратов довольно сложно, часто люди чувствуют беспомощность и отчаяние, им не хватает силы воли. В этом случае стоит обратиться к отоларингологу. Лор подберет терапию и при необходимости предложит другие, более эффективные, методы лечения.