Назван способ уменьшить уровень воспалений в организме

Выяснилось, что для поддержания здоровья организма и уменьшения маркеров воспалительных процессов нужно всего лишь быть доброжелательнее. Об этом заявили учёные из Университета штата Огайо после ряда проведенных исследований.Учёные смогли выяснить, что люди, которые чаще отзываются и помогают другим, куда меньше болеют и имеют меньшее количество маркеров воспалительных процессов в организме. В исследовании приняли участие 1054 добровольца в возрасте от 34 до 84 лет. Добровольцы заполняли анкеты, ориентированные в основном на взаимоотношения людей.После тестирования у добровольцев взяли кровь на анализ. Во внимание также взяли наличие хронических заболеваний, уровень образования, доходы, возраст, пол и то, какие препараты они принимали на момент эксперимента. Результаты показали, что наиболее низкий уровень маркеров воспалительных процессов был у участников с большей отзывчивостью и доброжелательностью.Таким образом, учёные отметили правдивость фразы: "Оказывая помощь другому - помогаешь себе". Теперь эта пословица приобрела реальное научное обоснование. Стремление помочь другим людям, отзывчивость и доброжелательность имеют значительное положительное влияние на здоровье человека.