Найден новый механизм работы антител

Ученые обнаружили новый способ, которым антитела уничтожают вирусы. Это может помочь разработать новые противовирусные препараты, в том числе против COVID-19. Исследование опубликовано в авторитетном журнале Cell.Антитела — это особые белки, которые находят и обезвреживают чужеродные структуры в организме. Они спасают нас от токсинов, бактерий и вирусов. Считается, что антитела сами не уничтожают «нарушителей», только обезвреживают, налипают на их поверхность.Каждый тип антител уникален и подходит к своему типу инфекции, как ключ с замком. Например,на поверхности коронавируса есть особые структуры, похожие на шипы (spikes). Антитела ориентируются именно на них, чтобы захватить вирус. Облепленный антителами вирус уже не может проникать в клетки и заражать организм. Этот метод называется барьерный.А вот уничтожают вирус другие белки — иммуноглобулины. Обычно человек выздоравливает, то есть избавляется от инфекции, либо если все “нарушители” ликвидированы, либо если заблокированы антителами.Новое исследование показывает, что антитела способны еще и менять структуру вируса, мешая ему правильно крепиться к клеткам человеческого тела. Ученые экспериментировали с моноклональными антителами против вируса Зика и лихорадки денге, однако они уверены, что результаты пригодятся и для других патогенов.«Денге - это всего лишь модельный вирус, который мы использовали в наших экспериментах, но мы думаем, что такая стратегия антител может быть широко применима к любому вирусу», — сказал один из авторов исследования доцент Пенсильванского университета Ганеш Ананд. — «Возможно, антитела сначала пытаются нейтрализовать вирусы с помощью барьерного метода, а если не получается, они прибегают к методу изменения структуры».При этом для нейтрализации вирусов с помощью изменения их структуры нужно меньше антител, чем для классического барьерного метода.«Потенциально можно разработать терапевтические препараты с таким возможностями для лечения других заболеваний, таких как COVID-19. Создав лекарство с антителами, которые могут блокировать и изменять структуру вируса, мы, возможно, добьемся хороших результатов Используя такой метод, получится использовать меньше антител, поскольку наши исследования показывают, что для нейтрализации вируса новым методом требуется меньше антител», — считает Ананд.В человеческом организме до квинтиллиона антител, это миллион триллионов. Человеческий организм не умеет производить белки четко по заказу, если инструкция к их сборке не прописана в ДНК. По сути, сталкиваясь с новой инфекцией, мы начинаем производить множество антител, их количество настолько велико, что определенные попадают в цель. Например, ученые насчитали аж 255 антител, которые вырабатываются у больных COVID-19, но только 27 из них оказались эффективны. При этом ученые отметили, что в случае с короновирусом, организм опирался на знания о таком типе инфекции, то есть не действовал совсем «наугад».