Настоящая елка может вызывать аллергию из-за содержащихся 53 видов плесени
Случай, когда после украшения новогодней елки, у Вас появляется в носу запах самого дерева, называется синдромом рождественской елки. Ученые объяснили, что это процесс запускается из-за наличия на ели аллергенов. Особенный дискомфорт эти частицы доставляют аллергикам. Этот синдром похож на весеннюю лихорадку, когда активизируются повсюду частицы земли, пыли, цветов, растений и других аллергенов.
Симптомы в таком случае тоже схожи: сухой кашель, чихание, заложенность носа, головные боли и тому подобное. Такой исход событий может испортить весь праздник.
По словам Макса Вайсберга, всему виной плесень. Он рассказал, что ученые из Медицинского университета исследовали кору, а также иголки почти с тридцати новогодних елей. Оказалось, что все они имеют разные виды плесеней. Всего их насчитали 53 штуки.
Ранее мы уже рассказывали, как бороться с различными видами аллергии.
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