Настоящая елка может вызывать аллергию из-за содержащихся 53 видов плесени

Британский ученый Макс Вайсберг рассказал о последствиях установки настоящей ели у себя в доме в канун Нового Года и Рождества. По его словам, многие хвойные деревья имеют на своих иголках разные виды плесени, количество которых переваливает за полсотню.Случай, когда после украшения новогодней елки, у Вас появляется в носу запах самого дерева, называется синдромом рождественской елки. Ученые объяснили, что это процесс запускается из-за наличия на ели аллергенов. Особенный дискомфорт эти частицы доставляют аллергикам. Этот синдром похож на весеннюю лихорадку, когда активизируются повсюду частицы земли, пыли, цветов, растений и других аллергенов.Симптомы в таком случае тоже схожи: сухой кашель, чихание, заложенность носа, головные боли и тому подобное. Такой исход событий может испортить весь праздник.По словам Макса Вайсберга, всему виной плесень. Он рассказал, что ученые из Медицинского университета исследовали кору, а также иголки почти с тридцати новогодних елей. Оказалось, что все они имеют разные виды плесеней. Всего их насчитали 53 штуки.Ранее мы уже рассказывали, как бороться с различными видами аллергии.