Исследование подтвердило пользу ежедневной работы по дому для рассудка пожилых

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Группа ученых из Сингапура исследовала связь между домашними делами как формой физической активности и сохранением когнитивных функций у людей в возрасте. Оказалось, что мытье полов, протирание пыли и готовка могут быть настоящим спасением для пожилого человека. Результаты опубликованы в журнале BMJ. Ранее похожее исследование также выявило положительное влияние домашних хлопот на ясность ума у людей в преклонном возрасте.Известно, что умеренные физические нагрузки способствуют хорошему самочувствию и нормализации артериального давления, они также могут помочь улучшить качество жизни пациента с деменцией. Например, американские ученые выяснили, что пожилые люди с болезнью Альцгеймера лучше справляются с когнитивными задачами, если они больше двигаются.В новом исследовании участвовали две группы добровольцев: 249 человек в возрасте от 21 до 64 лет и 240 — в возрасте от 65 до 90 лет. Все они проживают в городе Ишунь в Сингапуре. Добровольцы прошли серию тестов для оценки когнитивных функций и риска падений — например, им предлагали встать со стула как можно быстрее, согнуть и разогнуть колено. Также участники заполнили анкеты, в которых ответили на вопросы о своей ежедневной физической активности и объемах выполняемой работы по дому. Большинство из тех, кто регулярно занимался домашними делами, ожидаемо были женщины.После корректировки результатов с учетом возраста, пола и других факторов, оказалось, что показатели когнитивных функций у пожилых людей от 65 до 90 лет были на 14% выше, если они занимаются работой по дому в среднем 131 минуту в неделю. Среди участников в группе от 21 года до 64 лет этот показатель составил 8%. По мнению авторов исследования, более низкие показатели среди молодых участников скорее всего связаны с тем, что их исходные данные выше, чем в старшей группе, и когнитивные функции снижаются медленнее.Ученые также обнаружили, что когнитивные способности и свойства памяти были на 5% выше у пожилых людей, которые занимаются легкими и не обременительными домашними делами, не требующие серьезной физической нагрузки. Самые высокие показатели были у добровольцев, которые уделяют таким занятиям в среднем 902 минуты в неделю. Их физические способности также были лучше, по сравнению с участниками, которые меньше уделяют времени домашним делам, а риск падений — ниже.«Работа по дому — это целенаправленная деятельность, которую выполняют многие пожилые люди. Независимо от другой физической активности, такие занятия связаны с улучшением памяти и наилучшей защитой от падений», — сообщили ученые.