Ксантомы: как заподозрить атеросклероз по внешнему виду

Атеросклероз – серьезное хроническое заболевание, поражающее стенки сосудов. На них откладываются холестериновые бляшки, стенки сосудов уплотняются и теряют эластичность.С развитием болезни просвет артерии сужается, затрудняется ток крови. Атеросклероз может поражать сосуды, несущие кровь к мозгу. Тогда развиваются мозговые нарушения, вплоть до инсульта.Можно ли заподозрить проблемы с сосудами по внешнему виду?На нарушение липидного обмена указывают ксантомы – кожные образования, представляющие собой локальные отложения холестерина. Их трудно с чем-либо перепутать.Что такое ксантомы и как они выглядятксантомы безболезненныони желтовато-бурого цветамогут быть плоскими или в виде узелковнаходятся обычно на веках, на шее, разгибательной поверхности рукмогут быть единичными и множественнымипроявляются внезапно, ничего не чешется и не краснеетПлоские ксантомы на веках называют ксантелазмами. Они выглядят как желтоватые бляшки, выступающие над поверхностью кожи.Если вы обнаружили у себя такие образования, пройдите необходимые обследования. Если подтвердится, что это ксантомы, следуйте указаниям врача и внесите коррективы в свой образ жизни.Первым делом ограничьте потребление продуктов, содержащих животный жир: мозги, печень, почки, сердце, лёгкие, жирные сорта любого мяса, сливочное масло, желтки, жирные сыры.Причины развития атеросклерозавозрастнаследственная предрасположенностьпитание с повышенным содержанием холестеринаожирениекурение и злоупотребление алкоголемгиподинамияартериальная гипертензиясахарный диабетпостоянный стрессНекоторые бляшки могут быть нестабильными и отрываться, «улетая» по кровотоку, вызывая тромбоз. Отрыв бляшки может привести к таким тяжелым последствиям как инсульт, инфаркт или эмболия.Как определить, забиты сосуды или нетНадежнее всего - с помощью УЗИ сосудов. МСКТ-ангиография используется для быстрого, полного и точного исследования состояния сосудистой системы.Косвенные симптомы того, что сосуды забитыСердце. При изменениях сосудов сердца возникают симптомы стенокардии. Речь о сжимающих или давящих болях за грудиной, они появляются при физнагрузке. Человек жалуется на одышку, слабость, быструю утомляемость.Сосуды шеи. Начинаются головокружения, головные боли, ухудшение памяти.Сосуды ног. Появляются боли в мышцах при ходьбе, раны долго не заживают, по ночам мучают судороги.Как избавиться от атеросклерозаЛекарств, позволяющих на сто процентов избавиться от атеросклероза и очистить сосуды от бляшек, пока не существует. Это необратимое заболевание, но его можно замедлить, если изменить образ жизни. При запущенных случаях требуется операция.Немедикаментозные методы лечения атеросклерозаотказ от курениядиетарегулярные физические нагрузкиподдержание психологического комфортастрогий контроль массы тела