Чем опасен аспирин для курильщиков

Приём аспирина особенно опасен для людей, имеющих табачную зависимость. Он может увеличить риск развития сердечной недостаточности.Курение является одним из факторов риска сердечной недостаточности, но одновременный приём аспирина еще более увеличивает опасность этой роковой болезни. К такому выводу пришли исследователи из Фрайбургского университета в Германии. Аспирин обычно используется для борьбы с болями и температурой, а также в качестве противовоспалительного средства или антикоагулянта, разжижающего кровь.Во всём мире аспирин продаётся без рецепта, это один из самых часто используемых препаратов. Но немецкие учёные полагают, что курильщики должны быть особенно осторожными по отношению к приёму аспирина, если у них есть хотя бы один из факторов риска сердечной недостаточности. Её опасность при использовании аспирина у курильщика увеличивается на 26%.К факторам риска сердечной недостаточности относят курение, ожирение, повышенное артериальное давление и высокий уровень холестерина, диабет, а также другие сердечно-сосудистые заболевания. При наличии хотя бы одного из этих факторов приём аспирина негативно влияет на возможность развития сердечной недостаточности. Правда, учёные пока точно не знают, почему это лекарство может провоцировать данную болезнь. Исследование была наблюдательным, оно не установило причинно-следственной связи.