Врач объяснила вред частых тренировок

Эндокринолог Алена Барредо рассказала, чем может быть чреват избыток физических нагрузок.По словам специалиста, обилие физической активности может обернуться проблемами со здоровьем. Дело в том, что при перетренированности в организме человека запускаются те же самые механизмы, которые сопровождают хроническую усталость.«А если перетренированность плюс хроническая усталость — это двойной удар по надпочечникам», — предупредила врач.В связи с этим, она посоветовала отказаться от силовых и изнуряющих тренировок в периоды эмоционального напряжения. В такие дни предпочтение лучше отдавать пешим прогулкам, плаванью, легкому бегу или йоге.