Врач объяснила вред частых тренировок
По словам специалиста, обилие физической активности может обернуться проблемами со здоровьем. Дело в том, что при перетренированности в организме человека запускаются те же самые механизмы, которые сопровождают хроническую усталость.
«А если перетренированность плюс хроническая усталость — это двойной удар по надпочечникам», — предупредила врач.
В связи с этим, она посоветовала отказаться от силовых и изнуряющих тренировок в периоды эмоционального напряжения. В такие дни предпочтение лучше отдавать пешим прогулкам, плаванью, легкому бегу или йоге.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
https://www.medikforum.ru - Добавил validol в категорию Разное
Добавить комментарий