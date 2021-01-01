Какой главный симптом дефицита витамина K

Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, какой симптом указывает на дефицит витамина К. По ее словам, это повышенная кровоточивость.Как отмечает доктор, проблема нехватки указанного витамина не является широко распространенной. Эксперт отнесла к симптомам дефицита вещества в организме частые носовые кровотечения, рецидивирующие маточные кровотечения, поверхностные кровоизлияние и послеоперационные кровотечение."Например, вам удалили зуб, а поврежденные ткани продолжают кровоточить довольно долго. Или же вы ударились, а в месте удара образовался значительный кровоподтек. Все это поводы задуматься, не связана ли проблема с дефицитом витамина K",— объяснила специалист, добавив, что для восполнения витамина К важно включить в рацион больше зелени и растительных масел.