В России начнут испытывать вакцину для детей

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Разрешение на испытания прививок от коронавируса для детей в возрасте от 6 до 11 лет может выдать Минздрав. С соответствующей просьбой к нему обратился Центр имени Гамалеи.Руководитель Научного центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что его коллеги подали документы в российский Минздрав для разрешения на исследования прививки от коронавируса для детей в возрасте от 6 до 11 лет. Вначале, как это принято, ожидается первая и вторая стадии клинических исследований, продолжительность которых может составить до двух месяцев.В целом, испытания вакцины для подростков будут проходить в таком же ускоренном режиме, как и испытания препарата для взрослых людей. Это связано и с тем, что в мир находится в чрезвычайной ситуации, при которой вакцина нужна, что называется, вчера, и с тем, что платформа самой вакцины давным-давно испытана. Она была создана несколько лет тому назад для борьбы с вирусом Эбола, и эту платформу лишь слегка изменяют для того, чтобы добавить в неё белки коронавируса. Ну а безопасность и эффективность подобного рода вакцин давным-давно установлена.Некоторое время тому назад начались испытания «Спутника» для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Компоненты вакцины будут точно такими же, но вот дозировку могут уменьшить. Вполне возможно, что детям будут давать одну десятую взрослый дозы, но насколько это эффективно, и вызовет ли это необходимый иммунный ответ, будет установлено в ходе клинических исследований. Напомним, что вакцина для подростков была зарегистрирована 24 ноября Минздравом.