Уровень защиты от коронавируса зависит от пола и возраста

Исследование показало, что уровень защиты, который дают антитела к COVID-19, зависит от пола и возраста. Оказывается, он выше у женщин и у детей после второго укола вакцины от Pfizer.Исследование учёных из Техасского института биомедицинских исследований вместе с итальянскими коллегами показало, что возраст и пол человека определяют, насколько мощный уровень антител появится в его организме после двух дозировок вакцины от компании Pfizer. Исследователи выяснили, что у женщин отмечается более высокий пик антител чем у мужчин и лиц старше 65 лет. Также высокие показатели наблюдаются у детей.Участники исследования в возрасте до 65 лет имели более чем в два раза высокий показатель антител, чем представители старшей возрастной группы. Это самое крупное по масштабам в мире исследование по поводу количества антител в крови, возникающих после вакцинации. Оно также показало, что через 6 месяцев эта цифра падает на 50% вообще для всех получателей вакцин, вне зависимости от возраста и пола.Вакцины действительно помогают сократить уровень заболеваемости и предотвратить тяжелые осложнения коронавируса, но необходимо помнить о том, что их действие не является вечным. Исследование предоставило дополнительные доказательства того, что бустерные вакцины крайне важны для всех взрослых людей. Их необходимо делать через 5-6 месяцев после завершения первоначального курса прививок.