Ученые доказали, что кофеин повышает остроту зрения и улучшает реакцию

Британский научный журнал Psychopharmacology опубликовал результаты исследований ученых, которые изучали влияние кофеина на остроту зрения человека. В результате было обнаружено, что кофеин улучшает время реакции, а также повышает остроту зрения во время наблюдения, как за неподвижными, так и за подвижными объектами.Необходимость человека в остром зрении велика. Этот показатель определяет эффективность человека в социуме, а также позволяет самому человеку взаимодействовать с окружающим его миром.Доктор Кристин Далтон из Школы оптометрии в Уотерлу (Канада) рассказывает, что исследование остроты зрения человека на подвижных целях считается намного эффективнее, чем в условия неподвижности. Это позволяет сделать выводы о том, насколько функционально зрение у человека в данный момент.Исследователь Беатрис Редондо из Универститета Гранады (Испания) вместе с коллегами решили изучить влияние кофеина на динамическую реакцию зрения у человека.Для этого, на протяжении 2-х дней ученые давали добровольцам капсулы: одной группе — с кофеином (4 мг на 1 кг массы тела), а второй — плацебо. Далее, с помощью компьютерной программы измерялась острота зрения участников до приема лекарства и после.В результате участники, принимавшие кофеин, были более точны и быстры в определении движущихся целей, чем те, кто пил плацебо. По словам авторов исследования, данные результаты показывают эффективность кофеина во время выполнения обычных, но важных ежедневных дел. Например, управление автотранспортом, езда на велосипеде и др.