В РФ создали препарат от тревожности после COVID-19

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Специалисты проекта Национальной технологической инициативы "Авинейро" создали и тестируют препарат "Авиандр", помогающий переболевшим COVID-19 людям преодолеть тревожность.Тревожные расстройства после коронавирусной инфекции — один из самых распространенных типов осложнений. Считается, что постковидная тревожность провоцирует заметный рост количества проблем когнитивного и психического здоровья. По данным ВОЗ, генерализованное тревожное расстройство, при котором у людей возникает чрезмерное беспокойство из-за повседневных вещей, является 6-й по частоте причиной потери трудоспособности.Как рассказала медицинский директор "Авинейро" Елена Якубова, препарат "Авиандр" для лечения постковидной тревожности основан на инновационной молекуле нового поколения. Молекула, обладающая высокой селективностью, действует только на определенные адренорецепторы и серотониновые рецепторы, обеспечивая антидепрессивный, анксиолитический и прокогнитивный эффекты. Препарат продемонстрировал высокую эффективность в доклинических и клинических испытаниях второй фазы.Терапия препаратом "Авиандр" на протяжении восьми недель снижает общий балл по шкале тревоги Гамильтона более чем в два раза. Кроме противотревожного, препарат оказывает и антидепрессивный эффект.