Британские ученые считают, что реальная угроза «омикрона» будет понятна после нового года

Какую угрозу представляет собой новый штамм "омикрон" коронавирусной инфекции? Как пишет издание Independent (Великобритания), ученые из консультативной группы при британском правительстве считают, что реально ответить на этот вопрос можно будет примерно через месяц, то есть, после нового года.Британские специалисты, которые занимаются моделированием пандемий гриппа, считают, что для понимания опасности "омикрона" понадобится еще месяц. За это время ученые поймут, как эффективно "омикрон" обходит иммунитет и какое количество госпитализаций он провоцирует.Если к новому году не будет фиксироваться резкого увеличения числа госпитализаций с COVID-19, то можно будет переставать паниковать. Но если ситуация будет ухудшаться, то это будет заметно даже раньше, чем через месяц — то есть, в течение следующих двух недель.Напомним, "омикрон"-штамм коронавирусной инфекции, первоначально зафиксированный в Южно-Африканской Республике под индексом B.1.1.529, был классифицирован Всемирной организацией здравоохранения как вызывающий беспокойство. Штамм считается более заразным из-за большого количества мутаций в шиповидном белке. Глава Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери заявил, что "омикрон" может стать таким же распространенным, как штамм "дельта", доминирующий в мире.