Ревакцинация эффективна против штамма Омикрон

Израильские учёные утверждают, что так называемые бустерные инъекции обеспечивают защиту от штамма Омикрон вплоть до 90%. Они предохраняют от тяжелой формы коронавируса.Прошедшие через бустерные инъекции вакцинами от компании Pfizer пациенты, либо те, кто сделали второй укол в рамках первого курса вакцинации относительно недавно, обладают высоким уровнем защиты против штамма Омикрон. Об этом заявили представители израильского Минздрава. Не ссылаясь ни на какие исследования, министр здравоохранения Ницан Хоровиц объявил во вторник, что существует масса поводов для оптимизма в отношении штамма из Южной Африки, который так пугает человечество. И через несколько часов местные СМИ опубликовали информацию о том, что в вакцины от Pfizer на 90% эффективны в деле предотвращения симптоматической формы коронавируса, вызываемого штаммом Омикрон.А это означает, что уровень их защиты лишь чуть ниже, чем против штамма Дельта. Но Омикрон вовсе не обходит по летальности все остальные варианты коронавируса и не взламывает предоставляемую прививками защиту. Кроме того, источники утверждают, что этот супермутант всего лишь в 1,3 раза более заразен, чем доминирующий вариант Дельта. Это намного ниже, чем считали изначально эксперты.На территории Израиля зафиксировано 4 заражения новым штаммом. Страна закрыла границы для иностранцев в прошлую полночь для того, чтобы сдержать распространение вируса. Горовиц пообещал в ближайшие дни опубликовать большее количество точной информации по поводу эффективности вакцин против штамма Омикрон.