Хороший сон способствует контролю уровня сахара в крови

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Питание, масса тела, физическая активность и другие факторы образа жизни значительно влияют на метаболическое здоровье. Ученые назвали еще один важнейший фактор снижения риска развития сахарного диабета 2 типа — нормальный сон.В исследовании группы ученых из Швеции и США участвовали 953 здоровых добровольца. Чтобы оценить, как режим и качество сна влияют на колебания сахара в крови, участники в течение двух недель носили слиптрекеры и портативные устройства, которые контролировали уровень глюкозы каждое утро после завтрака.Результаты показали, что время отхода ко сну значительно влияет на уровень сахара — чем позже человек ложится, тем выше вероятность развития субоптимального гликемического контроля. В то же время более раннее время отхода ко сну было связано со здоровым уровнем колебания глюкозы. Добровольцы, которые не страдали бессонницей и нормально спали всю ночь, также имели нормальный контроль сахара.Ученые обнаружили интересный феномен: если у человека был качественный сон, уровень глюкозы в его крови был ниже по сравнению с другими днями, когда он спал хуже. Это говорит о том, что нормализация сна дает немедленный эффект улучшения качества гликемического контроля.«Мы предполагаем, что продолжительность и качество сна являются важными изменяемыми характеристиками образа жизни для улучшения метаболизма глюкозы у здоровых взрослых. Результаты этого исследования могут быть основой для стратегии образа жизни, в котором уделяется особое внимание распорядку дня и обеспечении качественного непрерывного сна», — заключили авторы исследования.