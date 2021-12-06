Что помогает разжижить густую кровь без лекарств: объясняет кардиолог

Одним из способов разжижить густую кровь является питье воды, сообщила кардиолог Анна Кореневич.Густая кровь повышает риск образование тромбов, врачи назначают для ее разжижения препараты антиокагулянты. Прием этих лекарств требует большой аккуратности и осторожности, поскольку с ним связан высокий риск опасных кровотечений. Об этом напомнила кардиолог Кореневич, попутно сообщив, что разжижать густую кровь помогают также нелекарственные средства и способы.Что для этого советует врач?Вода. Люди, которые пьют совсем мало жидкости, больше рискую столкнуться с проблемой густой крови. Врач объяснила, что«нужно принимать достаточное количество чистой воды, примерно полтора литра в день без учета других напитков».Кофе, алкоголь. Кореневич напомнила, что эти напитки обладают мочегонным действием, лишая организм воды. Их питье следует ограничивать после кофе нужно пить воду.Стресс. Кардиолог советует учиться спокойнее реагировать на стрессовые события.«Контролировать уровень стресса вважно, потому что он приводит к повышенному выделению адреналина, который влияет на сгущение крови».Что еще помогает разжижить густую кровь без лекарств.Отказ от курения.Ограничение сахара, простых углеводов в рационе.Снижение количества съедаемой соли.Двигательная активность.