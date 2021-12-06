Назван самый простой напиток для «вечной молодости»

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Существует ягода, которая способствует долголетию. Ученые объясняют, что практически все фрукты, ягоды и овощи содержат большое количество фитохимических соединений, поэтому их нужно включать в рацион. Однако напитки на основе клюквы особенно полезны.Польза клюквыТак, клюквенный сок способствует омоложению. И сама по себе ягода уникальна – клюква быстро снижает уровень плохого холестерина, и, соответственно, уменьшает риски развития наиболее опасных заболеваний.Также исследователи провели эксперимент на мухах, разделив их на две группы. Насекомые из первой группы получали экстракт клюквы, и спустя некоторое время ученые обнаружили, что мухи из контрольной группы прожили гораздо дольше других насекомых. Эффект состоит в том, что эта осенняя ягода содержит компоненты, уменьшающие окислительное повреждение, а именно оно считается главным признаком старения.Польза клюквы для диабетиковНесколько позже ученые провели эксперименты с участием добровольцев, больных сахарным диабетом 2-го типа, и обнаружили, что у тех диабетиков, кто ежедневно пил хотя бы стакан клюквенного сока, рекордно снижался уровень холестерина.