Диетолог назвала 3 шага начала похудения

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Диетолог Анна Мелехина рассказала, с чего следует начинать снижение веса.В попытках избавиться избавиться от лишнего веса многие сводят этот процесс к строгим ограничениям в питании. Однако, по словам эксперта, такой подход ведет к срывам, перееданию и, как следствие, еще большему набору веса. Для того, чтобы этого не случилось следует похудение лучше начинать с простых, но эффективных шагов.Первое, что следует сделать — отказаться от просмотра телевизора, видео, социальных сетей во время приема пищи.«Кусочничество на бегу и еда с отвлекающими факторами ведёт к перееданию. Если сложно, разделите этот шаг на этапы. Например, несколько дней учитесь есть только за столом, затем уберите сериал с ужина, а затем новости с завтрака и т. д.», — рекомендует диетолог.Вторым шагом должна быть замена посуды для приема пищи. Стандартную тарелку диаметром 28 см, лучше сменить на среднюю — 21 см. По словам специалиста положительный эффект такой манипуляции станет заметен уже через пару недель.Помимо этого, важно начать вести дневник питания. В него в течение недели следует записывать абсолютно все, что было съедено или выпито. После необходимо составить таблицу, которая будет состоять из двух колонок: «Мои действия, которые помогают двигаться к цели» и «Мои действия, которые мешают двигаться к цели». Далее следует составить план по достижению желаемых форм.При этом лучше отказаться от использования программ для подсчет калорий: как правило, они показывают переедание, что может привести к излишним ограничениям в питании. Кроме того, они быстро утомляют.