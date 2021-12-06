Соблазнительные изгибы: упражнения, которые избавят от жира на боках

По сути бока представляют собой лишнюю жировую ткань. Как и любой другой жир, его можно устранить путём создания дефицита калорий и выполнения эффективных упражнений для похудения боков. А какие именно упражнения лучше всего для этого выбрать - читайте в этой статье.Лишние жировые отложения в области боков — это распространённая проблема фигуры, с которой нередко сталкиваются даже стройные девушки. Такая особенность телосложения приводит к тому, что калории моментально откладываются под талией, образуя некрасивые складки. Стандартные меры, то есть диеты и физическая нагрузка, не могут полностью решить эту проблему.Упражнения для соблазнительной талииКомплекс упражнений для боковА как же обруч – он эффективен?Парочка секретов напоследокДля того чтобы раз и навсегда сделать фигуру идеальной, необходимы специальные упражнения для боков.Комплекс упражнений для боковПеред тем как выполнять упражнения для похудения боков, разогрейте своё тело с помощью разминки. Сделайте серию поворотов корпуса и прыжков на месте, разомните суставы и позвоночник. Всего 2 минуты таких движений уберегут ваше тело от сильной боли в мышцах и снизят риск возникновения травм.Итак, давайте подробно разберем, какие существуют упражнения, чтобы убрать бока.1. Поднятие ног лежа на бокуДля выполнения первого упражнения для боков лягте на пол.Повернитесь на правый бок и приподнимите корпус, согнув правый локоть и зафиксировав ладони на полу.Напрягите пресс и на выдохе оторвите прямые ноги от пола. Слегка задержитесь в этом положении.На вдохе опустите их вниз и расслабьтесь.Не заваливайте корпус, всё время держите его ровно.Выполните один подход из 30 повторений. Упражнения для боков — формируем соблазнительные изгибыКогда вы выполняете упражнения, чтобы убрать бока, никогда не берите дополнительный вес. Важно не перекачать косые мышцы.2. Смещение верхней части тела относительно бедерВторое упражнение для боков делается стоя.Встаньте прямо и поставьте ноги на ширине плеч. Руки поднимите до уровня груди и разведите в сторону.На выдохе, напрягая пресс и сохраняя идеально ровную осанку, сместите верхнюю часть тела влево. На вдохе вернитесь в исходное положение.На выдохе потянитесь в другую сторону.Нижняя часть тела должна всегда оставаться неподвижной. Это главный секрет эффективности этого упражнения для похудения боков.Повторите по 50 раз в каждую сторону.Секрет этого упражнения в неподвижном положении таза. Двигайте вправо-влево только корпус и плечи, а бедра оставляйте в том же положении.3. Наклоны в стороныДля следующего упражнения для похудения боков не меняйте положение.Опустите руки вдоль корпуса.Сделайте выдох и максимально наклоните корпус влево.На вдохе выпрямите корпус. На выдохе совершите наклон в другую сторону.Сделайте 50 повторов в каждую сторону.4. Отведение бедер стояОдним из наиболее эффективных упражнений, чтобы убрать бока, является отведение ног.Встаньте боком к стене и обопритесь об неё одной рукой. Вторую согните в локте и поместите на талию.На выдохе максимально отведите ногу вверх, а на вдохе вернитесь в исходное положение.Повторите 30 раз и поменяйте ногу.Отведение бедра прекрасно воздействует как на косые мышцы живота, так и на мышцы ягодиц.Итак, если вы будете заниматься по данной программе, лишние объёмы начнут исчезать уже через несколько занятий. Как видите, убирать бока в домашних условиях совсем несложно!А как же обруч – он эффективен?Многие считают, что занятия с обручем представляют собой самые лучшие упражнения для похудения боков. Давайте разберемся, действительно ли этот так? Считается, что за счёт мягкого массажа живота и бёдер, тренажёр позволяет полностью убрать бока в домашних условиях. Современные хула-хупы сделаны из специальных материалов и имеют дополнительные насадки, которые усиливают их массажный эффект. Обруч не так прост, как кажется на первый взгляд!Чтобы проявился эффект, необходимо крутить обруч не менее 20 минут ежедневно.Однако, врачи-гинекологи предостерегают женщин от использования обруча. И массажный эффект, который дает обруч, не такой уж и мягкий. Если ваша брюшная мускулатура и без того в хорошем тонусе, то крутите на здоровье, выполняйте упражнения для боков и все у вас будет хорошо.Если же мышцы живота у вас пока что слабоваты, ритмичные удары поверхности обруча о стенки брюшной полости могут вызывать проблемы со здоровьем – начиная от синяков, заканчивая микротравмами внутренних органов.Неслучайно занятия с обручем имеют противопоказания:любой срок беременности;гинекологические заболевания;воспалительные процессы в организме;болезни желудочно-кишечного тракта.Даже если вы в отличной форме, не стоит тренироваться дольше разрешённого времени.Парочка секретов напоследокПо сути бока представляют собой лишнюю жировую ткань. Как и любой другой жир, его можно устранить путём создания дефицита калорий. Для этого есть 2 способа: правильная диета или дополнительная кардио нагрузка. Но в обоих случаях эффект не будет точечным. Вне зависимости от того, какое кардио вы выберите, оно приведёт к равномерному сжиганию жира по всему телу. Ускорить этот процесс в необходимой зоне помогут упражнения для похудения боков.Итак, что же еще можно предпринять, чтобы как можно быстрее убрать бока в домашних условиях?Двигайтесь как можно больше в целом. Вы уже знаете, что выполнение упражнений для боков не сможет заменить кардио тренировки. Простой способ увеличить нагрузку заключается в освоении активного хобби. Катайтесь на коньках, занимайтесь плаванием или запишитесь в секцию скалолазания — любое движение пойдёт на пользу вашему телу!Не ждите быстрых изменений. Если бока — ваша проблемная зона, то коррекция этой области не произойдёт молниеносно. Сначала вам может показаться, что тренировки не приносят результатов. Но попробуйте измерять свои объёмы каждые 2-3 недели. Вы сразу же оцените эффективность упражнений для боков.Не забывайте о важности дыхания. Всегда совершайте усилие на выдохе, а вдыхайте во время отдыха. Такой тип дыхания усилит жиросжигающий эффект упражнений для похудения боков. Убрать бока в домашних условиях несложно! Сочетайте приведенные в статье упражнения с правильной диетой, и уже очень скоро вы заметите результат.Теперь вы знаете, как убрать бока в домашних условиях. Сочетание специальных упражнений и дополнительная кардио нагрузка полностью преобразят вашу фигуру.