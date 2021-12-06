Врач объяснила, почему здоровые привычки могут не помогать

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По словам врача диетолога Елены Мотовой, представление людей о здоровых привычках и здоровом образе жизни бывает ошибочным.Врач объяснила, почему привычки, считающиеся людьми полезными и здоровыми, могут не помогать – здоровье благодаря им не только не улучшается, но может оказаться подорванным. Например, такое часто происходит, когда граждане, следуя идее о здоровом питании, исключают из рациона все по их мнению вредное – в результате организм не получает нужных ему питательных веществ.Мотова привела пример такой ошибки.«Девушке хочется борща, пирога, яблоко, но вместо этого она выпила пустой чай, съела обезжиренный творог и пошла тренироваться. В результате, человек голодает, и вся его жизнь посвящена тому, чтобы поддерживать идеальную массу тела».Врач заметила, что многие, боясь углеводов или канцерогенов, отказываются от сладкого или жареного, но при этом позволяют себе алкоголь, или не сопротивляются пассивному курению. Между тем, от спиртного жиреет печень, вдобавок алкоголь является едва ли не самым мощным канцерогеном. Воздействие курения на организм (включая пассивное) врач оценивает более разрушительным, чем воздействие сахара.Мотова подчеркнула, что«с помощью выдуманных ограничений человек не получит гарантию того, что он будет абсолютно здоров – это так не работает».Медик уточнила, что здоровье и продолжительность жизни зависят от разных факторов, среди них – генетика, возможность получать хорошую медпомощь, экология и многое другое.