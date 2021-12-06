Вещество для борьбы с коронавирусом не подтвердило заявленную эффективность

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Хотя в Великобритании его применение уже одобрили.Компания Merck опубликовала обновлённые результаты исследований молнупиравира, новых таблеток от COVID-19. Их эффективность составила всего 30% против 50%, о которых говорилось после третьей фазы клинических испытаний.Сейчас разработчики препарата смогли проанализировать результаты его применения на 1 433 пациентах. У всех был официально диагностирован COVID-19. Учёные разделили добровольцев на две группы: первая в течение 5 дней принимала плацебо, а вторая – экспериментальное вещество.Выяснилось, что 9,7% из первой группы были вынуждены обратиться за госпитализацией из-за осложнений, тогда как среди принимавших молнупиравир таких оказалось 6,8%. Месяц назад эти цифры составляли 14,1% и 7,3% соответственно (всего было около 750 пациентов).Молнупиравир увеличивает частоту мутаций РНК, подавляя репродукцию вируса. За счёт этого SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, перестаёт размножаться в организме. Серьёзных побочных эффектов у обычных людей это вещество не вызывает, но вопрос относительно того, может ли его применение привести к появлению новых штаммов, пока остаётся открытым.30 ноября станет известно, разрешит ли FDA США (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) экстренное использование препарата в клинических условиях. В Великобритании молнупиравир уже одобрен.На подходе результаты исследований похожего противовирусного вещества от Pfizer, которое, по предварительным оценкам, обладает эффективностью 89%.