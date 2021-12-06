Холестерин зашкаливает: пять продуктов, которые следует употреблять с осторожностью

Важно контролировать их употребление.Такое природное соединение, как холестерин, необходимо для здорового функционирования организма. Однако, если слишком налегать на еду с его большим количеством, это может нанести вред. Есть продукты, в которых содержание холестерина очень высокое. Поэтому их частого употребления стоит избегать.Диетологи назвали пятерку продуктов с большим количеством холестерина в них.Жареное. Жареное во фритюре мясо, картофель и так далее содержат много холестерина, и их следует по возможности избегать. Эти продукты очень калорийные и иногда могут содержать трансжиры, которые лишь повышают шансы на различные заболевания.Фастфуд. Употребление пищи из кафе быстрого питания может увеличить риск многих хронических заболеваний, включая болезни сердца и диабет. У фанатов такой еды, как правило, более высокий холестерин, что вызывает нарушение регуляции сахара в крови.Обработанное мясо и полуфабрикаты. Сосиски, ветчина, бекон и колбасы – не лучшая еда. Учеными было установлено, что постоянное частое употребление таких продуктов связано с повышенным риском сердечных заболеваний и некоторых видов рака, например, рака толстой кишки.Десерты. Они содержат не только холестерин, но и сахар. Регулярное употребление сладкого со временем может привести к увеличению веса и по разным причинам негативно отразиться на здоровье. Кроме того, десерты лишают организм необходимых для здоровья питательных веществ, включая витамины, минералы и полезные жиры.Жирные молочные продукты. Цельное молоко, жирный йогурт и сыр могут негативно повлиять на здоровье. Поэтому стоит отдать предпочтение обезжиренной или полуобезжиренной молочке.