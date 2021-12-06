Черная смородина может улучшать кровообращение и омолаживать организм

Черная смородина имеет большую популярность на территории России, Беларуси, Украины и еще ряда стран. Согласно последним исследованиям, эта незамысловатая ягода может улучшать процессы кровообращения на 45% и имеет омолаживающие свойства для организма.Существует большое количество факторов, которые влияют на долголетие человека. Важнейшим фактором являются привычки питания. Фрукты и овощи способствуют продлению молодости и жизни в общем благодаря высокому содержанию антиоксидантов. Некоторые исследователи заявляют, что всего одна неделя употребления черной смородины способствует улучшению кровообращения. Также всего за неделю эта ягода может омолодить организм на десять лет.Исследователи выяснили, что употребление добавок с вытяжкой черной смородины способствует улучшению кровотока на 45% во время сократительной работы мышечной системы. Наиболее значительные изменения наблюдаются в период от 4 до 7 дней.Также специалисты утверждают, что эта ягода способна защитить организм от сердечно-сосудистых патологий. Черная смородина содержит в себе большое количество калия и линоленовой кислоты. Калий полезен для уменьшения артериального давления. Линоленовая кислота препятствует повреждению клеток сердца и способствует замедлению процессов образования тромбов в сосудах крови.