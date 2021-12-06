Как восстановить организм после приема антибиотиков: пять лучших продуктов

Антибиотики вредят ЖКТ и нарушают микрофлору.Открытие антибиотиков называют самым выдающимся в этом тысячелетии. Антибиотикотерапия радикально изменила к лучшему ситуацию с лечением тяжелых бактериальных заболеваний. До прихода эры антибиотикотерапии люди, особенно дети, массово умирали от пневмонии, гнойных ран или множества инфекционных болезней, вызванных бактериями, например от туберкулеза.В то же время любое действенное средство может иметь и множество побочных действий: в частности, вследствие действия антибиотиков возможно токсическое влияние на печень, почки, а негативное воздействие на желудочно-кишечный тракт может вызвать развитие антибиотикоассоциированного колита, что преимущественно проявляется поносом (диареей).Что может улучшить ситуацию?Квашенная капустаФерментированные продукты – отличные помощники для улучшения микробиома. Капуста не должна содержать сахара или уксуса, ведь эти составляющие нарушают процесс ферментации и делают такой продукт абсолютно пустым. Употребляйте качественную квашеную капусту в умеренном количестве (до 200 граммов – ред.) раз в день.ПетрушкаЗелень выступает хорошим очистителем кишечника и восстанавливает микрофлору. Поэтому при приеме антибиотиков и после следует увеличить количество употребляемой зелени. К примеру, свежая петрушка содержит немало минералов и витаминов и восстанавливает баланс хороших бактерий. Приблизительная порция в день – до 50 граммов.Домашний йогуртДомашний йогурт – эффективный пробиотик, обновляющий микрофлору и улучшающий общее состояние организма. Достаточно употреблять 100-200 мл домашнего йогурта без добавок в день.Печеные яблокиПеченые яблоки богаты полезным для кишечника пектином. Но важно запекать их с кожурой, не добавлять в блюдо ни мед, ни сахар. Лучше добавить немного корицы, которая стимулирует работу ЖКТ и повышает иммунитет.ОблепихаЭта ягода имеет много полезных веществ и улучшает перистальтику кишечника. Плоды мягко и эффективно очищают кишечник и восстанавливают микрофлору. Как и яблоки, облепиха содержит пектин – но больше его в незрелых плодах. Из облепихи следует делать чаи и пюре.