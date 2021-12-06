Как восстановить организм после приема антибиотиков: пять лучших продуктов
Открытие антибиотиков называют самым выдающимся в этом тысячелетии. Антибиотикотерапия радикально изменила к лучшему ситуацию с лечением тяжелых бактериальных заболеваний. До прихода эры антибиотикотерапии люди, особенно дети, массово умирали от пневмонии, гнойных ран или множества инфекционных болезней, вызванных бактериями, например от туберкулеза.
В то же время любое действенное средство может иметь и множество побочных действий: в частности, вследствие действия антибиотиков возможно токсическое влияние на печень, почки, а негативное воздействие на желудочно-кишечный тракт может вызвать развитие антибиотикоассоциированного колита, что преимущественно проявляется поносом (диареей).
Что может улучшить ситуацию?
Квашенная капуста
Ферментированные продукты – отличные помощники для улучшения микробиома. Капуста не должна содержать сахара или уксуса, ведь эти составляющие нарушают процесс ферментации и делают такой продукт абсолютно пустым. Употребляйте качественную квашеную капусту в умеренном количестве (до 200 граммов – ред.) раз в день.
Петрушка
Зелень выступает хорошим очистителем кишечника и восстанавливает микрофлору. Поэтому при приеме антибиотиков и после следует увеличить количество употребляемой зелени. К примеру, свежая петрушка содержит немало минералов и витаминов и восстанавливает баланс хороших бактерий. Приблизительная порция в день – до 50 граммов.
Домашний йогурт
Домашний йогурт – эффективный пробиотик, обновляющий микрофлору и улучшающий общее состояние организма. Достаточно употреблять 100-200 мл домашнего йогурта без добавок в день.
Печеные яблоки
Печеные яблоки богаты полезным для кишечника пектином. Но важно запекать их с кожурой, не добавлять в блюдо ни мед, ни сахар. Лучше добавить немного корицы, которая стимулирует работу ЖКТ и повышает иммунитет.
Облепиха
Эта ягода имеет много полезных веществ и улучшает перистальтику кишечника. Плоды мягко и эффективно очищают кишечник и восстанавливают микрофлору. Как и яблоки, облепиха содержит пектин – но больше его в незрелых плодах. Из облепихи следует делать чаи и пюре.
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