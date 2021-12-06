Рис из холодильника становится продуктом со многими полезными свойствами

Рис, хранившийся в холодильнике некоторое время, становится полезными во многих отношениях продуктом – например, он может усиливать защиту организма от рака.Китайские специалисты рекомендуют употреблять в пищу охлажденный сваренный рис.«Полезные свойства вареного риса при низкой температуре значительно усиливаются: в нем появляется большое количество устойчивого крахмала, помогающего человеку при многих проблем со здоровьем», - цитирует экспертов портал Sina.Они пояснили, что усвоение устойчивого крахмала организмом происходит медленно – это, в свою очередь, препятствует резкому повышению уровня сахара в крови, улучшает естественные механизмы его регулирования. «Побочным эффектом» этого становится длительное чувство сытости, помогающее не переедать, сбрасывать лишний вес.«Стойкое ощущение сытости важно для диабетиков, пациентов с гипертонией и людей с ожирением».Одним из важных полезных свойств риса из холодильника является его позитивное влияние на иммунитет. Бактерии кишечника, питающиеся устойчивым крахмалом, синтезируют масляную кислоту, благодаря которой улучшается баланс кишечной флоры, что сказывается и на состоянии иммунной системы – она активизируется в борьбе с патогенами и злокачественными клетками.Как хранить рис в холодильнике. Специалисты советуют не дожидаться полного остывания риса после варки, чтобы избежать появления в нем бактерий. В идеале продукт нужно охлаждать 24 часа – концентрация устойчивого крахмала в нем после этого становится максимально высокой.