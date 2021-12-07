10 популярных приправ, которые таят в себе скрытую опасность

Эти приправы точно есть на вашей кухне. Проверьте, правильно ли вы их употребляете, чтобы избежать негативных последствий для здоровья.Приправа — простой и дешевый способ сделать любое блюдо интереснее. Мы не уговариваем вас полностью отказаться от добавок, подчеркивающих вкус еды — но проверьте, не слишком ли вы рискуете, пользуясь этими приправами каждый день.СольСоль безвредна, пока вы ею не злоупотребляете, а иначе она превращается в «белую смерть». С ней под ручку идут сердечно-сосудистые заболевания, диабет, атеросклероз. самое меньшее, на что можно рассчитывать — чрезмерная нервная возбудимость. Норма употребления соли кажется довольно высокой: на одного человека в день приходится чайная ложка без горки. Но стоит учесть, что во многих магазинных и ресторанных блюдах соль — часть рецепта. Так что нам нужно сильно экономить, если мы не хотим переборщить.МятаМята — верный спутник десертов и коктейлей, а также бессменный ингредиент все средств, освежающих дыхание. Она совершенно безвредно, если только у вас нет проблем со слизистой желудка или наследственной предрасположенности к гастритам.Глутамат натрияЗагадочный усилитель вкуса, который можно встретить и в булочках, и в сыре. На самом деле это всего лишь производная японской водоросли, которая отвечает за пятый вкус, умами. Слишком много глутамата натрия — и вас ждут аллергии, тахикардия, потливость, головокружения.КорицаНастоящая корица не только несет с собой дух Рождества; она еще и стимулирует иммунитет и замедляет распространения раковых клеток. К сожалению, для дешевизны корицу заменяют коричником китайским, который не только не полезен, но и содержит токсины, опасные для печени.Острые перцыЧили, хабанеро, халапеньо — огненные перцы украшают горячие блюда, коктейли и шоколад. Не спешите исключать их из рациона: там есть и витамин С, но есть и капсацаин — вещество, которое добавляют в отравляющие газы. Как боевые газы жгут слизистую снаружи, так сами перцы жгут ее изнутри. Если у вас есть хоть какие-то проблемы с пищеварительной системой, ограничьте потребление перца.ЛакрицаДо пандемии любители лакрицы забивали ею чемоданы в коротких поездках в Финляндию; Шведы считают, что это лакомство принадлежит им. Некоторые терпеть не могут эти конфеты, некоторые обожают, но равнодушных нет. Характерный сладковато-соленый травяной вкус заставляет руку тянуться к пакету с конфетами снова и снова, но с эти нужно быть поосторожнее. Лакрица повышает давление, «роняет» калий и тестостерон. Так что никакого романтического вечера после ужина с лакрицей не выйдет.УксусЕго используют в маринадах, подают в компании с соевым соусом и оливковым маслом в ресторанах, его добавляют в воду при варке яиц пашот. Некоторые оригиналы даже рекомендуют уксус как ингредиент в похудательных диетах — не повторяйте эту ошибку, последствия могут быть просто чудовищными: не зря аристократки в старые времена пили уксус, чтобы приобрести «интересную» бледность. Это пока только гипотеза, но ученые предполагают, что уксус может разрушать красные кровяные тельца и вызывать лейкемию. Вот альтернативные рецепты консервации без лимона и уксуса — они сберегут ваш желудок.Соевый соусВ древности его делали по сложному рецепту из соевых бобов и жареных зерен риса. Сейчас рецепт тоже сложный — и загадочный. Производители популярного соуса в погоне за низкой ценой, потеряли из виду качество продукта. Многие считают, что соевые соусы зачастую содержат канцерогены, но этому пока нет подтвержденийБазиликБазилик пахнет весной. Эта пряность прекрасно подчеркивает утонченный вкус любой кухни, зимних блюд и салатов. Он стимулирует пищеварение и отпугивает насекомых (в виде масла). К сожалению, ученые считают, что чрезмерное потребление базилика может вызывать рак печени — это подтверждают эксперименты на мышах.РозмаринРозмарин называют противораковым и противогрибковым средством; он украшает мясные блюда, бутерброды и коктейли. Но если у вас есть аллергия на аспирин, воздержитесь от этой травки, ведь она содержит салициловую кислоту. Кроме того, существует поверье, что розмарин может спровоцировать выкидыш.