Развенчан популярный миф о похмелье из-за смешивания алкогольных напитков

Порядок приема спиртных напитков не влияет на интенсивность похмелья.Британский диетолог Роб Хобсон развеял распространенные в обществе мифы об алкоголе.Так, многие считают, что прием спиртных напитков вперемешку быстрее опьяняет и приводит к более сильному похмелью на следующий день. По словам Хобсона, это не так.«Организм не способен отличить стакан вина от кружки пива. Если вы употребляете разные напитки вперемешку, то, вероятно, просто пьете больше обычного, отсюда и такое ужасное похмелье», – указал диетолог.Также не играет роли порядок употребления различных видов алкоголя.Исследование, опубликованное в Американском журнале клинического питания, показало: ни тип, ни порядок употребления алкогольных напитков существенно не влияют на интенсивность основных симптомов похмелья, таких как жажда, усталость, головная боль, головокружение, тошнота и боль в животе.Как утверждает Роб, обезболивающие, принятые на ночь после употребления алкоголя, не спасут от утреннего похмелья.«Хотя обезболивающие средства помогают ослабить головную и мышечную боль, связанные с похмельем, их действие заканчивается примерно через четыре часа. А значит, нет никакого смысла пить их перед сном», – заявил эксперт.Кроме того, Хобсон «развенчал» миф о том, что крепкий кофе помогает протрезветь. Напиток действительно стимулирует нервную систему и может помочь снять усталость, но он не увеличивает скорость выведения алкоголя из организма.