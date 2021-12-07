Путин призывает вакцинировать только добровольно

Вакцинация в России должна осуществляться силой убеждений, а не принуждений. Такое мнение высказал глава страны Владимир Путин.Беседуя с главой обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой, российский президент Владимир Путин заявил, что власти нашей страны стараются убеждать людей вакцинироваться, а не побуждать их к этому. Возможно, именно поэтому в России фиксируется рекордная суточная смертность, когда цифры ежедневно превышает 1 200 человек. Даже в США они уже ниже, несмотря на то, что там заболевают в несколько раз больше людей.Тактика российских властей по очень постепенному охвату вакцинами населения может быть одной из косвенных причин высокой смертности в нашей стране. В тех государствах, где было сразу вакцинировали более 80% населения, при гораздо большем числе заболевших в сутки смертность в 10 раз ниже, чем в России. В нашей стране, которая всё ещё движется по пути убеждений, по данным Росстата, избыточная смертность за период пандемии может перевалить за 750 тысяч человек. И в большинстве случаев это жертвы коронавируса.Сейчас темпы вакцинации усилились, но это связано не с убеждениями, а с принуждениями, так как во многих регионах России действует принудительная вакцинация для разных групп граждан. Кроме того, поездки теперь также осуществляются с помощью QR-кода. К примеру, даже в самолёт нельзя сесть без того, чтобы не предъявить этот самый код о вакцинации или справку о медотводе.