Названы эффективные напитки для похудения

Специалисты советуют более тщательно следить за своим питанием тем, кто пытается избавиться от лишнего веса. Внимание стоит обращать как на питание, так и на напитки. Важно знать, сколько калорий содержатся в тех или иных напитках и продуктах. Низкокалорийные напитки во время завтрака могут улучшить метаболизм человека, что способствует лучшему сжиганию жира. Исследователи назвали напитки, которые помогут худеть качественно.1) Кофе. Этот напиток любят многие. Чтобы кофе был полезен в него не стоит добавлять сахар, молоко и прочие добавки. Также рекомендуется сократить употребление кофе до 2 чашек в день для того, чтобы избежать негативных эффектов от его употребления.2) Зеленый чай. Он способствует ускорению процессов сжигания жировой ткани и повышает производительность во время тренировок. Для получения максимального эффекта следует пить натуральный напиток, а не чай в чайных пакетиках.3) Вода. Обычный, но наилучший напиток для соблюдения диет. В воду можно добавлять лимон, мяту, корицу, яблоко, огурец. Эти добавки обладают свойствами улучшения сжигания жира.4) Фруктовые и овощные соки. Свежие и натуральные фруктовые или овощные соки наполняют организм необходимым количеством питательных веществ. Также в них содержится маленькое количество калорий.5) Смузи. Один стакан смузи с орехами или фруктами может стать полноценным завтраком. В нем содержится множество полезных веществ, способствующих снижению веса.