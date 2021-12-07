Названы эффективные напитки для похудения
1) Кофе. Этот напиток любят многие. Чтобы кофе был полезен в него не стоит добавлять сахар, молоко и прочие добавки. Также рекомендуется сократить употребление кофе до 2 чашек в день для того, чтобы избежать негативных эффектов от его употребления.
2) Зеленый чай. Он способствует ускорению процессов сжигания жировой ткани и повышает производительность во время тренировок. Для получения максимального эффекта следует пить натуральный напиток, а не чай в чайных пакетиках.
3) Вода. Обычный, но наилучший напиток для соблюдения диет. В воду можно добавлять лимон, мяту, корицу, яблоко, огурец. Эти добавки обладают свойствами улучшения сжигания жира.
4) Фруктовые и овощные соки. Свежие и натуральные фруктовые или овощные соки наполняют организм необходимым количеством питательных веществ. Также в них содержится маленькое количество калорий.
5) Смузи. Один стакан смузи с орехами или фруктами может стать полноценным завтраком. В нем содержится множество полезных веществ, способствующих снижению веса.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил gorizont в категорию Разное
Добавить комментарий