Названы эффективные напитки для похудения

Специалисты советуют более тщательно следить за своим питанием тем, кто пытается избавиться от лишнего веса. Внимание стоит обращать как на питание, так и на напитки. Важно знать, сколько калорий содержатся в тех или иных напитках и продуктах. Низкокалорийные напитки во время завтрака могут улучшить метаболизм человека, что способствует лучшему сжиганию жира. Исследователи назвали напитки, которые помогут худеть качественно.

1) Кофе. Этот напиток любят многие. Чтобы кофе был полезен в него не стоит добавлять сахар, молоко и прочие добавки. Также рекомендуется сократить употребление кофе до 2 чашек в день для того, чтобы избежать негативных эффектов от его употребления.

2) Зеленый чай. Он способствует ускорению процессов сжигания жировой ткани и повышает производительность во время тренировок. Для получения максимального эффекта следует пить натуральный напиток, а не чай в чайных пакетиках.

3) Вода. Обычный, но наилучший напиток для соблюдения диет. В воду можно добавлять лимон, мяту, корицу, яблоко, огурец. Эти добавки обладают свойствами улучшения сжигания жира.

4) Фруктовые и овощные соки. Свежие и натуральные фруктовые или овощные соки наполняют организм необходимым количеством питательных веществ. Также в них содержится маленькое количество калорий.

5) Смузи. Один стакан смузи с орехами или фруктами может стать полноценным завтраком. В нем содержится множество полезных веществ, способствующих снижению веса.
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