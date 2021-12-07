Тренировки на беговой дорожке могут помочь при рассеянном склерозе

Пилотная работа, проведенная группой исследователей рассеянного склероза (РС), показала, что тренировки по ходьбе на беговой дорожке могут быть эффективным подходом к управлению когнитивными эффектами заболевания. Своими выводами команда поделились в журнале Contemporary Clinical Trials.Участниками слепого рандомизированного контрольного исследования стали 11 амбулаторных пациентов с рецидивирующим РС и нарушениями в обучении. Они были рандомизированы либо на 12-недельную тренировку по ходьбе на беговой дорожке под наблюдением (группа вмешательства), либо на 12-недельную силовую тренировку низкой интенсивности (контрольная группа). Все участники прошли нейропсихологические тесты на обучение и память и нейровизуализацию гиппокампа до и после 12 недель тренировок.Исследователи заметили улучшения в словесном обучении и памяти в группе вмешательства, а также сохранение объема гиппокампа. Было обнаружено незначительное влияние на функциональную связность. Эти результаты подтверждают концепцию использования тренировки на беговой дорожке в качестве возможного поведенческого подхода для управления пагубным воздействием РС на обучение и память.По словам ведущего автора Брайана Сандроффа, доктор и старшего научного сотрудника Центра нейропсихологических и нейробиологических исследований при Фонде Кесслера, участники имели ранее существовавшие нарушения в обучении и памяти, что является важным фактором в дизайне исследования.«Это исследование является важным первым шагом к разработке вмешательства, нацеленного на конкретные когнитивные области, на которые влияет рассеянный склероз», - рассказывает доктор Сандрофф.