Академик Зверев оценил предстоящее распространение омикрона в России

Ученый допускает, что новый ковид-штамм омикрон может полностью заменить собой «дельту».Микробиолог Виталий Зверев оценил предстоящее распространение омикрона в России как вполне вероятное и допустил, что появление нового штамма может внести позитивные коррективы в характер эпидемии. Зверев считает возможным сценарий, в соответствии с которым омикрон станет штаммом-доминантом.«В случае, если омикрон-штамм будет распространяться в те же сроки, что и дельта, он может стать доминирующим в России в течение полугода», - сказал академик РАН журналистам «Лента.ру».Вместе с тем Зверев отметил, что данных о новом штамме мало, и все выводы о его будущем являются предположительными. Говорить о нем увереннее можно будет только через какое-то время.В возможности распространения омикрона и его доминирующего положения ученый не видит опасной перспективы – напротив, оценивает ее со знаком «плюс». По словам Зверева, новый штамм пока проявляет себя как более мягкий вариант инфекции, чем «дельта».«Может быть, и нет ничего плохого в том, что он будет быстро распространяться».