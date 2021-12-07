Академик Зверев оценил предстоящее распространение омикрона в России
Микробиолог Виталий Зверев оценил предстоящее распространение омикрона в России как вполне вероятное и допустил, что появление нового штамма может внести позитивные коррективы в характер эпидемии. Зверев считает возможным сценарий, в соответствии с которым омикрон станет штаммом-доминантом.
«В случае, если омикрон-штамм будет распространяться в те же сроки, что и дельта, он может стать доминирующим в России в течение полугода», - сказал академик РАН журналистам «Лента.ру».
Вместе с тем Зверев отметил, что данных о новом штамме мало, и все выводы о его будущем являются предположительными. Говорить о нем увереннее можно будет только через какое-то время.
В возможности распространения омикрона и его доминирующего положения ученый не видит опасной перспективы – напротив, оценивает ее со знаком «плюс». По словам Зверева, новый штамм пока проявляет себя как более мягкий вариант инфекции, чем «дельта».
«Может быть, и нет ничего плохого в том, что он будет быстро распространяться».
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