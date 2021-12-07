Ученые рассказали, как улучшить память

Людям любого возраста свойственно что-то забывать. Мало кого волнуют подобные явления. Специалисты считают, что тренировки мозга очень важны для здоровья человека.Забыть какую-то мелочь из повседневной жизни кажется обычным делом и порой может посмешить, однако ежедневное проявление забывчивости может изрядно потрепать нервы и испортить жизнь. Забывчивость особенно усложняет жизнь молодежи, ведь до возрастных проявлений снижения памяти им далеко.Мозг молодых людей тоже дает сбои. По словам специалистов, развитие мозга завершается около 25 лет, а затем его функции постепенно становятся хуже.В любой аптеке вам могут предложить огромное количество различных добавок, стимулирующих работу головного мозга, однако не стоит забывать и о тренировках. Существуют даже специальные курсы.Существуют различные методики тренировок мозга и памяти. Например, мозговой джоггинг. Во время джоггинга в процесс вовлекаются извилины мозга. Он не требует помощи и контроля тренера, а заниматься им можно дома.Для того, чтобы заняться джоггингом достаточно взять газету, прочесть любой отрывок и потом попытаться максимально точно написать то, что вам удалось запомнить. Важным условием является то, что подсматривать нельзя. Нужно писать только то, что вы запомнили. Для того, чтобы улучшить результат, стоит каждый день увеличивать объем текста.Подобные упражнения помогут улучшить память. Также они продлят здоровую работу головного мозга и могут поспособствовать улучшению усвоения новой информации.Помимо этого, важно соблюдать активный образ жизни. Социальные коммуникации, повышение уровня своего образования и физические нагрузки помогут держать мозг и организм в общем в тонусе. Это в свою очередь поможет не только сохранить память и здоровье мозга, но улучшить здоровье в целом.