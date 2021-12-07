Штамм Омикрон поражает привитых

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Большинство англичан, заразившихся коронавирусом из-за штамма Омикрон, прошли через обе вакцины. Это показывает, что новая мутация всё-таки преодолевает защиту от прививок.Возможно, уже через месяц штамм Омикрон станет доминирующим на территории Англии. Ранее эксперты опасались, что его чрезмерное количество мутаций позволит этому патогену проникать в организм вакцинированных людей и вызывать у них заболевание. И вот в агентстве по безопасности в сфере здравоохранения Великобритании подтвердили, что 55%, или большинство, заразившихся штанам Омикрон имели в прошлом обе прививки от коронавируса. Это наглядное подтверждение того, что данный штамм обходит защиту от вакцин.Следовательно, он может спровоцировать новый мощный всплеск заражений. Даже если учесть, что, по имеющимся сведениям, Омикрон менее тяжело переносится больными, чем Дельта-штамм. Но в любом случае, очередной скачок заражений трансформируется в повышенную нагрузку на медицинский персонал. А это значит, что больницы снова будут переполнены. Сражающиеся уже почти два года с коронавирусом медики находятся на пределе своих сил, и новая волна может вызвать радикальное перенапряжение.Как показывают наблюдения, количество положительных ПЦР-тестов среди привитых пациентов, организм которых не смог распознать спайковый белок COVID-19, увеличилось с 0,1% до 0,3%. Вполне возможно, что Британии и многим другим странам вновь придется вернуться к жёсткому масочному режиму, введению коронавирусных паспортов и удалённой работе.