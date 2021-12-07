Названы полезные свойства черного чеснока

Черный чеснок не является новым видом. На самом деле это совершенно обычный белый чеснок, но запеченный в печи при 60-87 градусах по Цельсию. После подобной термической обработки чеснок темнеет, приобретает новую структуру и вкусовые качества. В таком чесноке содержится больше антиоксидантов. Также специалисты выделили ряд положительных свойств черного чеснока.Он имеет свойство улучшать здоровье мозга. Дело в том, что такой чеснок является прекрасным противовоспалительным средством. Благодаря своей борьбе с воспалениями в мозгу черный чеснок помогает поддерживать память и здоровье мозга.В нем содержится большее количество антиоксидантов, чем в сыром белом чесноке. Эти вещества играют важнейшую роль в борьбе с различными заболеваниями. Например, в борьбе с сердечно-сосудистыми болезнями, раковыми новообразованиями.Также черный чеснок является отличным регулятором сахара в крови. Этот эффект достигается благодаря пробиотикам. Они помогают снизить риск развития сахарного диабета и осложнений, развивающихся из-за него.Борется с риском возникновения заболеваний сердца. Черный чеснок обладает функцией снижать уровень плохого холестерина и повышать уровень полезного. Подобный эффект способствует уменьшению воспалительных процессов в сердце и кровеносных сосудах, при этом увеличивая приток крови.