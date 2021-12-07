Курение и алкоголь могут снижать уровень антител после вакцинации от коронавируса

При этом оказалось, что электронные системы нагревания табака хоть и влияют на количество антител, но не так сильно, как традиционные сигареты. Помочь может только полный отказ от вредных привычек, считают ученые.Так у участников исследования, которые курили электронные системы нагревания табака уровень антител был почти на 12% ниже, чем у тех, кто никогда не курил. А у приверженцев традиционных сигарет — более чем на 19%.Ученые также обнаружили зависимость между количеством выпиваемого алкоголя и уровнем антител. У умеренно пьющих этот показатель был примерно на 8% ниже, чем у трезвенников. А у тех, кто пьет каждый день и помногу — почти на 18%.Исследование о влиянии алкоголя и табака на уровень антител к коронавирусу, приобретенный после вакцинации, проводили на сотрудниках здравоохранения Японии. Ученые уточняют, что пока результаты предварительные и требуются дополнительные тесты.ВОЗ предупреждает, что чрезмерное употребление алкоголя повышает риск развития острого респираторного дистресс синдрома (ОРДС). Это частое и очень тяжелое осложнение COVID-19 и других инфекций дыхательных путей. Смертность от ОРДС составляет до 50%.А вот данные про влияние курения на коронавирус расходятся. Часть исследований показывает, что курильщики реже заражаются COVID-19, чем те, кто не имеет этой вредной привычки. Однако при этом курильщики переносят болезнь в более тяжелой форме, чаще попадают в отделения интенсивной терапии и умирают.